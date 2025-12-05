فعاليات عائلية في «جائزة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



تعود فعالية «أيام الجمعة العائلية» ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي هذا العام بمجموعة متجددة من التجارب التفاعلية الشيقة. وجزء من هذا البرنامج، يمكن لما يصل إلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً الاستمتاع بيوم كامل من الدخول المجاني عندما يرافقهم شخص بالغ يحمل تذكرة (21 عاماً فأكثر)، وصُممت كل فعالية لتقريب الجمهور الصغير من عالم رياضات سيارات أكثر من أي وقت مضى.

ويحوّل برنامج أيام الجمعة العائلية لهذا العام حلبة مرسى ياس إلى مساحة لعب متكاملة للصغار من عشّاق مسابقات السرعة، مع مناطق لعب مليئة بالإثارة، وورش عمل إبداعية، وتحديات تعتمد على الموسيقى، وفقرات ترفيهية حيوية، جميعها مشمولة ضمن تذاكر يوم الجمعة.

يمكن للأطفال تقمص دور أبطالهم في الفورمولا-1 داخل «كراج التيربو الصغير» حيث يعيشون تجربة تغيير الإطارات، ومحطات التزوّد بالوقود، وتحديات فريق الصيانة المصغّرة والمناسبة للأطفال، ليستشعروا متعة العمل الجماعي. كما تتيح جولات سباق السيارات الصغيرة المصنفة حسب الفئة العمرية تجربة قيادة آمنة ومثيرة تمنح السائقين الصغار إحساساً حقيقياً خلف المقود.

يمكن للعائلات طوال اليوم صنع ذكريات لا تُنسى في محطات تتيح للأطفال تصميم ميداليات، ومغناطيسيات، والمزيد باستخدام جهاز نحت آلي، مع إمكانية تسجيل فيديو تذكاري باستخدام كاميرا «جو برو» يصور الأنشطة، بعد ذلك، يمكنهم إضافة لمسة من اللمعان في جناح زينة مستوحى من الأجواء الساحلية قبل التقاط الصور التذكارية تحت الإضاءة التي تحاكي أشجار النخيل.

وعلى امتداد الحلبة، توفر بطاقات السائقين ذات الحجم الكبير والمجسم الفني الضخم على شكل صقر مواقع تصوير ممتعة تحتفي بكل من رياضة «الفورمولا-1» ورمز القوة الوطني لدولة الإمارات.

يتواصل ارتفاع الحماس والتشويق بفضل التحديات التفاعلية مثل «شبكة الإيقاع»، وهي تجربة رقص حركية يتبع فيها الأطفال إشارات الضوء والعروض المرئية على الشاشة لجمع النقاط. يمكن أيضاً للضيوف الأصغر سناً المساعدة في إكمال جدار الألغاز العملاق والتقاط الصور أمام العمل الفني النهائي.

يقدّم مركز تجربة «أدنوك ياس في المدارس» في منطقة الواحة الشمالية (N31–N32) محطة تعليمية وتفاعلية للعائلات. هذا المركز مفتوح أمام جميع حاملي التذاكر بعد الحصول على سوار معصم الدخول من نقطة المعلومات في الواحة الشمالية. ويستضيف المركز تحديات وورش عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) المستوحاة من رياضات السيارات للأطفال وأولياء الأمور، ليضيف بذلك بُعداً تعليمياً وإبداعياً مميزاً لليوم.

سيحصل الأطفال على جواز خاص بفعالية «ياس في المدارس» في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، والذي يشجّعهم على المشاركة في الأنشطة المتنوعة داخل المركز. وبعد كل نشاط، يحصلون على ختم خاص في جوازهم.

تقدم منطقة مشجعي ليجو إضافة مليئة بالمرح والهندسة الإبداعية لفعالية «أيام الجمعة العائلية». يستطيع الأطفال تصميم سيارات سباق صغيرة بأنفسهم واختبارها على مسار منحدر مخصص. ويمكنهم أيضاً التحكم بسيارات فورمولا 1 مصغّرة مصنوعة بالكامل من مكعبات ليجو على مسار قيادة خاص، إضافة إلى خوض تحدٍّ سريع لردّة الفعل مستوحى من تدريبات السائقين المحترفين.