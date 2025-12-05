السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت: ليفربول يتقدم رغم التعادل مع سندرلاند

سلوت: ليفربول يتقدم رغم التعادل مع سندرلاند
5 ديسمبر 2025 20:38

 
لندن (د ب أ)

يعتقد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قطع خطوة كبيرة للأمام الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من مواصلة نزيف النقاط، والتعادل يوم الأربعاء 1 - 1 على ملعبه مع سندرلاند.
وأنهى الفوز 2 - صفر يوم الأحد الماضي على وستهام سلسلة من 3 هزائم متتالية، من بينها خسارة قاسية صفر - 3 أمام نوتنجهام فورست، وأخرى 1- 4 أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.
لكن ليفربول عانى من إحباط جديد على ملعبه، منتصف الأسبوع، عندما احتاج لهدف ذاتي متأخر سجله نوردي موكيلي مدافع سندرلاند في مرماه، كما أبعد فيديريكو كييزا كرة من أمام خط المرمى في الوقت بدل الضائع.
وقال سلوت قبل مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت: «4 نقاط من مباراتين، هذا مختلف عما حصدنا في المباراتين اللتين لعبناهما على ملعبنا، فقد خسرنا هاتين المواجهتين واستقبلنا 7 أهداف».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «في آخر مباراتين، كنا على بعد خطوة واحدة فقط من الحفاظ على نظافة شباكنا، هذه خطوة للأمام مقارنة بسبعة أهداف استقبلناها في مباراتين، لم نتلق أي هدف من كرة ثابتة، وهو أمر مهم أيضا، وحققنا نتيجتين جيدتين».
وتابع: «هناك إيجابيات حققناها، ولكن بالتأكيد لا زلنا لم نصل لما نريد، ليكن هذا واضحا». كما أعرب سلوت عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه مؤخراً اللاعبون المنضمون للفريق الصيف الماضي مثل فلوريان فيرتز وميلوش كيركيز، وألكسندر إيزاك، واللذان احتاجا إلى وقت من أجل الاستقرار.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
سندرلاند
