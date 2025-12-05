مدير ماكلارين قبل جائزة أبوظبي: لا نخشى فيرستابن

لندن (د ب أ)



قال زاك براون، مدير فريق ماكلارين، إن البريطاني لاندو نوريس لا يخشى منافسه الهولندي ماكس فيرستابن، وذلك قبل السباق الحاسم لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فيرستابن، سائق فريق ريد بول، كان متأخراً بفارق 104 نقاط في ترتيب البطولة لكنه سيدخل السباق رقم 24 الأحد وهو يبتعد بفارق 12 نقطة فقط خلف نوريس سائق ماكلارين.

كما كان نوريس في حالة ذهول الأسبوع الماضي، وذلك بعد ارتكابه مجموعة من الأخطاء في السباقات التجريبية.

وفاز فريق ماكلارين بلقب الصانعين في الخامس من أكتوبر الماضي قبل ست جولات من النهاية، لكنه في خطر فقدان فرصة تحقيق اللقب الأول له منذ أن قاده إليه لويس هاميلتون في عام 2008 .

وحينما سئل براون إذا كان نوريس وفريق ماكلارين يخشيان فيرستابن قال: «لا ماكس سائق رائع وهو بالتأكيد من أفضل السائقين في التاريخ».

وأضاف: «أنه أمر رائع أن ننافس ماكس وريد بول، وأن يكون لدينا سائقان يريدان خطف اللقب هذا أمر رائع أيضاً، هذا ما كنا نحلم به».

وتابع مدير فريق ماكلارين: «إذا خسرنا ستكون خيبة أمل كبيرة، لكن ماكس لم يتوج بلقب العالم أربع مرات بسهولة ومن الصعب هزيمته، لقد فاز بسبع سباقات هذا الموسم لا يبدو الأمر وأنه فاز بسباقين فقط، السائقين الثلاثة لديهم سنوات رائعة».