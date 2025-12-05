التعادل السلبي يحسم مباراة المغرب وعُمان في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



خيم التعادل السلبي على مواجهة المغرب وعُمان، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وفشلت محاولات الفريقين لهز شباك المهدي بن عبيد، حارس المغرب، وإبراهيم المخيني، حارس عُمان، طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وتأثر المنتخب المغربي بالنقص العددي في صفوفه في الدقيقة 53، بعدما تعرض مهاجمه عبد الرزاق حمد لله للطرد، بعد تدخل بالقدم أصاب لاعب عُمان مصعب الشامسي في وجهه.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بعدما كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حصل منتخب عُمان على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، بعدما كان قد خسر أمام السعودية بهدف مقابل هدفين في الجولة الأولى.