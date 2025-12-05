السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة «مونديال 2026» تبدأ في «أجواء قارسة»!

قرعة «مونديال 2026» تبدأ في «أجواء قارسة»!
5 ديسمبر 2025 20:49

 
واشنطن (أ ب)

تبدأ قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الجمعة في أجواء شتوية قارسة، حيث تساقطت الثلوج خارج مركز كينيدي للفنون الأدائية، قبل 189 يوماً من انطلاق البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.
وامتدت طوابير طويلة خارج المركز حتى الساعة السابعة صباحاً، حيث كان العمال ووسائل الإعلام يمرون من خلال رجال الخدمة السرية الذين يحرسون المنطقة.
وكان من المتوقع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
ونظراً لشعوره بالإحباط لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، فمن المرجح أن يتم منح ترامب أول جائزة سلام يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال الحفل الذي سيحدد مباريات الدور الأول من البطولة المكونة من 104 مباريات، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
وتم وضع سجادة حمراء خارج مركز الفنون، الذي سيطر عليه ترامب وأنصاره هذا العام، ويحضر الحفل، الذي يديره قائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، نجوم متقاعدون، هم توم برادي من دوري كرة القدم الأميركية، وشاكيل أونيل من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وواين جريتزكي من دوري الهوكي الوطني، إلى جانب آرون جادج، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي ثلاث مرات.

