ذهبية وفضيتان لمنتخب الشراع في البطولة العربية بالكويت

أبوظبي (الاتحاد)



حقق المنتخب النسائي للشراع الحديث 3 ميداليات «ذهبية، وفضيتان»، في النسخة الثانية من البطولة العربية بالكويت، حيث أهدت اليازية الحمادي منتخبنا ذهبية فئة «إلكا4»، فيما جاءت الفضيتان على مستوى الترتيب العام ضمن فئتي «إلكا4» و«إلكا6»عن طريق مروى الحمادي وضحى البشر على التوالي.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، لاعبات المنتخب على الإنجاز المشرف، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى الإعداد، والدعم الفني والإداري.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن التألق النسائي في الاستحقاق العربي، مؤشر واضح على التطور المستمر لرياضة الشراع الحديث النسائية في الإمارات، ويعزز طموحات المرحلة المقبلة لمواصلة حصد الإنجازات.