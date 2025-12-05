السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
ذهبية وفضيتان لمنتخب الشراع في البطولة العربية بالكويت

5 ديسمبر 2025 20:51

أبوظبي (الاتحاد)

حقق المنتخب النسائي للشراع الحديث 3 ميداليات «ذهبية، وفضيتان»، في النسخة الثانية من البطولة العربية بالكويت، حيث أهدت اليازية الحمادي منتخبنا ذهبية فئة «إلكا4»، فيما جاءت الفضيتان على مستوى الترتيب العام ضمن فئتي «إلكا4» و«إلكا6»عن طريق مروى الحمادي وضحى البشر على التوالي.
وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، لاعبات المنتخب على الإنجاز المشرف، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى الإعداد، والدعم الفني والإداري.
وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن التألق النسائي في الاستحقاق العربي، مؤشر واضح على التطور المستمر لرياضة الشراع الحديث النسائية في الإمارات، ويعزز طموحات المرحلة المقبلة لمواصلة حصد الإنجازات.

الإمارات
الشراع الحديث
الكويت
البطولة العربية للشراع الحديث
