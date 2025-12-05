السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هنا أبوظبي.. هنا «الفورمولا-1»

هنا أبوظبي.. هنا «الفورمولا-1»
5 ديسمبر 2025 21:06

 أبوظبي (الاتحاد)
تتطلع أنظار العالم إلى أبوظبي لمتابعة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» التي تعد الجولة الأخيرة، وتحدد بطل العالم هذا الموسم.

 

ومع بداية هدير المحركات، حقق لاندو نوريس سائق مكلارين ومتصدر بطولة العالم بداية مثالية في السباق إلى لقب السائقين، بعدما حقق أسرع زمن للفة في جلستي التجارب الحرة، متفوقاً على منافسه ماكس فيرستابن سائق رد بول الذي احتل المركز الثاني.
احتل زميل نوريس في مكلارين، أوسكار بياستري ثالث المنافسين على اللقب بفارق أربع نقاط عن فيرستابن، المركز 11 بعد غيابه عن حصة التجارب الأولى.

 

 

 

