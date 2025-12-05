اللجنة المنظمة تضع اللمسات النهائية على بطولة العالم للريشة الطائرة



علي معالي (أبوظبي)



وضعت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق اللمسات الأخيرة على الحدث الكبير الذي يقام من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري على شاطئ خورفكان بالشارقة، وعقدت اللجنة الاجتماع الختامي بمقر مجلس الشارقة الرياضي لمناقشة الترتيبات النهائية لحفل الافتتاح، حيث ترأس الاجتماع عبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ورؤساء اللجان المشاركة في البطولة.

ناقش الاجتماع التجهيزات النهائية لموقع الحدث وموعد الاستلام من الشركة المنفذة، واعتماد فقرات حفل الافتتاح ومتابعة دعوات حضور كبار الشخصيات.

والاطلاع على أهم المستجدات الفنية بشأن الفرق والدول المشاركة ومواعيد الوصول والعمل على إعداد جدول زمني مبدئي للمباريات وجدول يومي للتدريبات، كما تناول الاجتماع أهمية تزيين الموقع بأعلام الدول المشاركة وبقية الترتيبات اللوجستية والمتطلبات الأخرى.