نوريس: فرصتي جيدة في أبوظبي

نوريس: فرصتي جيدة في أبوظبي
5 ديسمبر 2025 22:12

 
أبوظبي (د ب أ)

اعترف لاندو نوريس بأن فرصه في الفوز ببطولة العالم تبدو جيدة، بعد أن انتزع الصدارة مبكراً، بهيمنته على التجارب الحرة في الجولة الختامية المرتقبة من بطولة «الفورمولا-1» في أبوظبي.
تفوق نوريس، الذي سيضمن لقبه الأول إذا احتل المركز الثالث على الأقل في سباق الأحد المكون من 58 لفة، على منافسه ماكس فيرستابن بفارق 363. 0 ثانية تحت أضواء حلبة مرسى ياس.
أما زميله في فريق مكلارين، أوسكار بياستري، والمنافس الآخر على اللقب، اكتفى بالمركز الحادي عشر.
ويقترب نوريس من التتويج ببطولة العالم، لكنه يواجه منافسة شرسة من فيرستابن، سائق فريق ريد بول، الذي يتأخر عنه بفارق 12 نقطة، ولا يزال بياستري في المنافسة، وإن كان متأخراً عنه بأربع نقاط.
ورغم ذلك كان نوريس، الذي يسعى لأن يصبح السائق البريطاني الحادي عشر الذي يفوز بأكبر جائزة في سباقات السيارات، المتصدر في الجولتين.
ويسهم هذا في تهدئة أعصاب نوريس «26 عاماً، والذي اعترف قبل الجولة الفاصلة بأن لديه الكثير ليخسره.
وقال نوريس: «من الواضح أن الأمور تبدو جيدة حالياً، وما زلت أريد المزيد من السيارة، لست سعيداً تماماً أو واثقاً للغاية، كنت في منتصف تجربة بعض الأشياء المختلفة مع السيارة، لذا آمل أن نتمكن من تحقيق المزيد من النجاح بين ليلة وضحاها».
وأضاف: «لم يكن يوماً سيئاً بالتأكيد، لقد كان يوماً إيجابياً، لكننا ندرك دائماً أن المنافسة ستزداد حدة مع اقتراب التصفيات لذا لا داعي للتفاؤل حتى الآن».

 

