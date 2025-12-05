كوزمين: الحظ عاندنا أمام الأردن ونرغب في الفوز على مصر

الدوحة (د ب أ)



أعرب الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، عن رغبته في تعويض خسارة المباراة الأولى أمام الأردن، وذلك عندما يواجه المنتخب المصري السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستمر حتى 18 ديسمبر.

وقال أولاريو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، إن الحظ عاند الفريق في عدة مناسبات، لكنه يسعى للحفاظ على توازن المنتخب وتحقيق نتائج جيدة، رغم ضيق الوقت وكثرة المباريات، وقلة مشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم.

وأشاد مدرب الإمارات بقوة المنتخب المصري لما يضمه من لاعبين ذوي خبرة، إلى جانب عدد من العناصر الشابة المميزة.

وأكد يحيى الغساني، مهاجم منتخب الإمارات أن معسكر الفريق يسير في أجواء جيدة، وأن الجميع مصمم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة مرضية، معتبراً أن مواجهة منتخب مصر تمثل تحدياً صعباً لكنها أيضاً دافع معنوي للظهور بأفضل صورة.