السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

العين والوحدة يحصدان الأسبقية بـ«ثلاثية» أمام النصر والجزيرة في كأس «أبوظبي الإسلامي»

العين والوحدة يحصدان الأسبقية بـ«ثلاثية» أمام النصر والجزيرة في كأس «أبوظبي الإسلامي»
5 ديسمبر 2025 22:17

 
مراد المصري (أبوظبي)

حصد العين والوحدة الأسبقية أمام النصر والجزيرة، بفوزهما بنتيجة 3-0، في مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في انتظار موقعة الإياب المقررة يوم السبت المقبل.
ونجح العين من انتزاع فوز كبير على النصر 3-0، على استاد آل مكتوم، وسجل أهداف «الزعيم» سفيان رحيمي في الدقيقة 49، ولابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 67، ورافايل فيلا في الدقيقة 75.
وشهد اللقاء طرد الصربي لوكا ميليفويفيتش، قائد النصر، بعد حصوله على إنذارين متتاليين بداعي الاعتراض على قرار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، خلال الشوط الأول.
وتمكن الوحدة من الفوز على الجزيرة 3-0، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وسجل أهداف «العنابي» رضا قنديبور «هدفين» في الدقيقتين 11 و41، ودوسان تادتش من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وتصدى زايد الحمادي حارس الوحدة لضربة جزاء نفذها نبيل فقير لاعب الجزيرة في الدقيقة 21.

الإمارات
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوحدة
الجزيرة
النصر
