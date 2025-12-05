السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نوريس يفرض إيقاع المنافسة على لقب «الفورمولا-1»

نوريس يفرض إيقاع المنافسة على لقب «الفورمولا-1»
5 ديسمبر 2025 22:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

اليوم الأول من الفعاليات على المسار في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2025 جرعة مبكرة من الترقب المرتبط بالمنافسة على اللقب، بعدما نجح لاندو نوريس في التفوّق على منافسه المباشر ماكس فيرستابن في جولة التجارب الحرة الأولى وجولة التجارب الحرة الثانية، ليضع ملامح جولة ختامية حاسمة.
نوريس، المتقدم على فيرستابن بفارق 12 نقطة مع اقتراب سباق الأحد، سجّل زمناً قدره 1:23.083، متقدماً بفارق 0.363 ثانية على سائق «ريد بُل»، في إشارة إلى مدى اشتعال المنافسة على اللقب هذا الأسبوع.
وشكّلت جولتا التجارب الحرة ليوم الجمعة فرصة لاختبار الإطارات والظروف المتغيرة للمسار، فيما اتّضح المشهد داخل فريق مكلارين، بما في ذلك التنافس الداخلي بين سائقيه، بشكل أكبر بعد مشاركة أوسكار بياستري في جولة التجارب الحرة الثانية، عقب غيابه عن الجولة الأولى. لكن خطأً على الإطار اللين وضعه في المركز الحادي عشر.
وأضاف فريق مرسيدس إثارة إضافية مع حلول جورج راسل في المركز الثالث متقدماً على زميله كيمي أنتونيللي. وفي المراكز الخلفية، قدّم نيكو هولكنبرج مفاجأة قوية بوصوله إلى المركز الخامس، وهو مؤشر إيجابي قبل انطلاق أحداث يوم السبت.
كما شهد يوم الجمعة محطة مهمة للسائق الصاعد أرفيد ليندبلاد، الذي شارك في جولة التجارب الحرة الأولى مع «ريد بُل» بعد الإعلان عن انضمامه لفريق «ريسينج بُلز» في موسم 2026. وقدّم الشاب أداءً ناضجاً وسريعاً، منهياً الجولة بفارق أقل من سبعة أعشار عن فيرستابن.
ومع انتهاء جولات التجارب الحرة، يتحول الاهتمام الآن إلى الجولة التدريبية الأخيرة وجولة التأهيل الحاسمة ليوم غد، وهكذا، يقف الصراع على اللقب على هوامش دقيقة جداً، ومع الظروف الفريدة لحلبة مرسى ياس التي تتغير بحدة من الغروب إلى الليل، قد يكون لكل قطاع من قطاعات الحلبة دور في تحديد بطل العالم لـ «الفورمولا-1» لعام 

