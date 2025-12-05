السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيمري يرى في مواجهة أرسنال «الاختبار الحقيقي»

إيمري يرى في مواجهة أرسنال «الاختبار الحقيقي»
5 ديسمبر 2025 22:34


لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سلوت: ليفربول يتقدم رغم التعادل مع سندرلاند
أرتيتا: ميرينو يستمر مهاجماً صريحاً في أرسنال


رأى الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن مواجهة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت، ستكون «الاختبار الحقيقي» لطموحات فريقه، بعد أن قفز إلى المركز الثالث قبل انطلاق المرحلة 15.
كان فيلا اكتفى بثلاث نقاط فقط وسجل هدفا واحدا في أول خمس مباريات له في الدوري هذا الموسم، لكنه فاز في ثماني من آخر تسع مباريات ليقترب بفارق ست نقاط عن أرسنال.
ويبدو أرسنال متفوقا على منافسيه، ويعتقد إيمري أن فريقه السابق هو المرشح الأبرز لإنهاء انتظاره الذي دام عقدين للتتويج بلقب الدوري.
قال الجمعة «لدينا فرصة كبيرة جدا غدا للعب ضد أرسنال، أفضل فريق حتى الآن، وبالطبع أعتقد أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذا اللقب في الدوري الإنجليزي لأنه يقدم أداء رائعا وينافس بشكل مذهل».
وأضاف «بعد تقدمنا، غدا سيكون اختباراً كبيراً جداً، اختبار كبير جماعياً، واختبار كبير فردياً، ولي كمدرب أيضاً، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة».
وعلى الرغم من أن المنافسة على لقب الدوري الأول لفيلا منذ عام 1981 تبدو غير مرجحة، فإن الفريق في قلب الصراع من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يتصدر جدول الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مناصفة.
وسيمنح الفوز في ملعب فيلا بارك في مباراة السب، فريق إيمري المركز الثاني لبضع ساعات على الأقل، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي، سندرلاند لاحقاً في اليوم عينه.
وقال إيمري عن إمكانية المنافسة على اللقب «بالطبع، إذا فزنا يمكن أن نكون أكثر إيجابية في المباريات المقبلة».
وتابع «لكن سباقنا هو كل مباراة على حدة، ومن الجيد أحيانا أن نتذكر تجاربنا السابقة. قبل شهرين كنا في القاع، والآن نحن في القمة»، مضيفا «ربما، بعد شهرين، يمكن أن نعود إلى الأسفل مرة أخرى، هذه هي كرة القدم، وهذا هو الدوري الإنكليزي، الأصعب على الإطلاق».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
أرسنال
أوناي إيمري
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©