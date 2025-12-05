الاتحاد الدولي يمنح دونالد ترامب جائزة «الفيفا» للسلام



واشنطن (رويترز)



سلم جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة السلام في نسختها الافتتاحية، وذلك قبل سحب قرعة كأس العالم 2026.

وتم تقديم الجائزة، التي لم يصوت عليها مجلس الفيفا واختارها إنفانتينو من قائمة قصيرة تضم مرشحاً واحداً، على خشبة المسرح في مركز كنيدي في واشنطن.

وقال ترامب «هذا حقاً من أعظم التكريمات في حياتي، لقد أنقذنا ملايين الأرواح».

وقال إنفانتينو متطلعاً إلى البطولة الأكبر على الإطلاق «لدينا ثلاث دول رائعة (تستضيف البطولة): المكسيك وكندا والولايات المتحدة، لدينا 16 مدينة مضيفة رائعة، لدينا 48 فريقاً متميزاً تتنافس في 104 مباريات على لقب بطل العالم، يا له من صيف مثير من 11 يونيو إلى 19 يوليو الذي سنعيشه هنا، سيكون فريداً من نوعه، سيكون رائعاً، سيكون مذهلاً.

وبدأ حفل القرعة بعرض يستمر ساعة واحدة، افتتحه مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي بأداء النشيد الرسمي لكأس العالم إيطاليا 1990.

ويضمن نظام التصنيف الجديد أن المنتخبات الأربعة الأولى في العالم حالياً وهم: إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب وفرنسا وصيفتها في 2022 وإنجلترا، لن تتواجه حتى الدور قبل النهائي إذا تصدرت مجموعاتها.

وسيتم تقسيم الفرق 48، بما في ذلك ستة فرق ستتأهل عبر الملحق، إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، لتنتج جدولا ضخما من 104 مباريات في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون الدول الثلاث المستضيفة في التصنيف الأول إلى جانب المنتخبات الأربعة المذكورة، إضافة إلى البرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

أما التصنيف الرابع فيضم من سيشارك لأول مرة، مثل الرأس الأخضر وأوزبكستان والأردن وكوراساو.

وبعد تحديد المجموعات، ستعمل «الفيفا» على توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات بما يتناسب مع الأسواق التلفزيونية العالمية، وحدها الدول الثلاث المضيفة تعرف تواريخ وملاعب مبارياتها بدور المجموعات، ومن المقرر أن تلعب المكسيك المباراة الافتتاحية في 11 يونيو.

وفي كثير من الحالات، سيؤدي ذلك إلى إقامة مباريات بعد الظهر في درجات حرارة مرتفعة، مع تكرار الحديث عن أولوية صحة اللاعبين كما حدث في نسخة 1994 عندما أقيم النهائي في باسادينا ظهرا في حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.

وسيتم الإعلان عن الملاعب ومواعيد المباريات في حدث عالمي آخر يوم السبت، لكن حتى ذلك سيكون عرضة للتعديل في مارس بعد اكتمال المقاعد الستة عبر الملحق.