روبرتو كارلوس يشيد بإنجاز «مونديال 2002» ويتمنى لقباً جديداً للبرازيل



واشنطن (د ب أ)



أكد روبرتو كارلوس، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق أن تتويجه بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان كان أكبر إنجاز.

وقال كارلوس خلال حفل سحب قرعة كأس العالم بواشنطن ونقلته قناة «بي إن سبورتس»: «عندما تستيقظ وتكون بطلا للعالم، هذا أكبر إنجاز من الممكن أن تقوم به، أن تسعد الملايين من البرازيليين كان ذلك شرف كبير بالنسبة لي».

وأضاف: «أن يكون لديك منتخب يتوج بكأس العالم هو أفضل إنجاز بالنسبة لأي لاعب».

وعند سؤاله عن منافسته مع ديفيد بيكهام في إجادة تنفيذ الركلات الحرة رد قائلاً: «أعتقد أن الأهم أن تتدرب كثيراً، وأن تضع الكرة في المرمى».

وعن توقعاته بشأن نجاح أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي في المونديال القادم، قال: «هو أمر رائع ومذهل أن يكون لديك مدربا بحجم أنشيلوتي، لقد حالفني الحظ أن أشاهده وهو يعمل في كثير من الأندية خاصة في ريال مدريد، وأتمنى له أن يقدم أفضل ما لديه، وأن يعيد منتخب البرازيل للمباراة النهائية والفوز باللقب لأول مرة منذ 24 عاماً، أتمنى له التوفيق«. كما تذكر ليونيل سكالوني، المدرب الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، لحظة تتويج فريقه باللقب.

وقال: «نهائي لا ينسى بالنسبة لي، حدثت الكثير من الأشياء، لكن فريقنا توج باللقب رغم الصعوبات التي واجهها، وسنحاول أن نكرر ما حدث في النسخة الجديدة من المونديال نتطلع للمنافسة وسنحاول رفع كأس العالم مرة أخرى».