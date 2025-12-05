السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبرتو كارلوس يشيد بإنجاز «مونديال 2002» ويتمنى لقباً جديداً للبرازيل

روبرتو كارلوس يشيد بإنجاز «مونديال 2002» ويتمنى لقباً جديداً للبرازيل
5 ديسمبر 2025 22:44

 
واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات


أكد روبرتو كارلوس، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق أن تتويجه بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان كان أكبر إنجاز.
وقال كارلوس خلال حفل سحب قرعة كأس العالم بواشنطن ونقلته قناة «بي إن سبورتس»: «عندما تستيقظ وتكون بطلا للعالم، هذا أكبر إنجاز من الممكن أن تقوم به، أن تسعد الملايين من البرازيليين كان ذلك شرف كبير بالنسبة لي».
وأضاف: «أن يكون لديك منتخب يتوج بكأس العالم هو أفضل إنجاز بالنسبة لأي لاعب».
وعند سؤاله عن منافسته مع ديفيد بيكهام في إجادة تنفيذ الركلات الحرة رد قائلاً: «أعتقد أن الأهم أن تتدرب كثيراً، وأن تضع الكرة في المرمى».
وعن توقعاته بشأن نجاح أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي في المونديال القادم، قال: «هو أمر رائع ومذهل أن يكون لديك مدربا بحجم أنشيلوتي، لقد حالفني الحظ أن أشاهده وهو يعمل في كثير من الأندية خاصة في ريال مدريد، وأتمنى له أن يقدم أفضل ما لديه، وأن يعيد منتخب البرازيل للمباراة النهائية والفوز باللقب لأول مرة منذ 24 عاماً، أتمنى له التوفيق«. كما تذكر ليونيل سكالوني، المدرب الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، لحظة تتويج فريقه باللقب.
وقال: «نهائي لا ينسى بالنسبة لي، حدثت الكثير من الأشياء، لكن فريقنا توج باللقب رغم الصعوبات التي واجهها، وسنحاول أن نكرر ما حدث في النسخة الجديدة من المونديال نتطلع للمنافسة وسنحاول رفع كأس العالم مرة أخرى».

 

البرازيل
مونديال 2026
كأس العالم
كارلو أنشيلوتي
روبرتو كارلوس
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©