كيروش: منتخب عُمان كان يستحق الفوز أمام المغرب



الدوحة (د ب أ)



قال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب العُماني، إن فريقه قدم أداء جيدا أمام المغرب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس العرب في قطر.

وأضاف كيروش عقب نهاية المباراة، أن المباراة كانت صعبة أمام منتخب كبير، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا أداء رائعا في اللقاء.

وتابع أن فريقه حاول السيطرة على المباراة، مشيراً إلى أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وأن فريقه كان يستحق الفوز بناء على أدائه في ذلك الشوط.

وأكد كيروش أن فريقه لم ينه الهجمات بشكل جيد في الشوط الثاني، الأمر الذي أضاع فرصته في خطف النقاط الثلاث.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته بأن الفريق سيواصل العمل وسيحاول الفوز بالمباراة المقبلة أمام جزر القمر في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

وأبدى طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، رضاه عن النتيجة، وقال السكتيوي إن فريقه قدم شوط أول ممتاز وكان قريب من التسجيل، مشيداً بالمنتخب العُماني الذي اعتبره فريق جيد ومنظم.

وأضاف أن فريقه واصل اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان الأكثر استحواذاً في المباراة، لكن قرار طرد مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد لله في الدقائق الأولى من الشوط الثاني كان سبباً في تراجع أداء الفريق على المستوى الهجومي

ووجه السكتيوي الشكر للاعبي الفريق على أدائهم في المباراة رغم النقص العددي، مؤكداً رضاه عن حصول الفريق على نقطة في المباراة الثانية بالبطولة، بعد أن فاز الفريق على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى.

من جانبه وجه سفيان بوفتيني، مدافع الفريق، الشكر للجماهير المغربية التي ساندت الفريق في المباراة.

وأضاف أن الحصول على نقطة من المباراة أفضل من لا شيء، خاصة مع الظروف التي مر بها الفريق في المباراة بسبب النقص العددي.

وأشاد بوفتيني بالمنتخب العُماني وأكد أنه كان منافساً قوياً لفريقه في المباراة، ونجح في الحصول على نقطة ثمينة.