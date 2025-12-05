تقليص عقوبة إيقاف نجم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

نيون (أ ب)



تقرر تقليص عقوبة الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني التي تعرض لها بعد ارتكابه خطأ متهوراً على أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبالغة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، إن الاستئناف الذي تقدم به دياز ضد تهمة التدخل العنيف الخطير، بدون أن يحدد سبباً.

ويعني ذلك أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة فقط، والتي يلعب فيها الفريق البافاري على ملعبه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، لكنه سيعود في مواجهة يونيون سانت جيلواز البلجيكي الشهر المقبل.

وكان دياز قد سجل هدفين قبل أن يتم طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على باريس سان جيرمان الشهر الماضي بنتيجة 2-1، حيث تدخل بقوة من الخلف وبدا أن قدم حكيمي اليسرى كانت معلقة قبل أن يسقط.

وسيكون على دياز تنفيذ العقوبة لمباراة أخرى بسبب البطاقة الحمراء، على عكس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي قرار غير مألوف الشهر الماضي، كان الاتحاد الدولي (الفيفا) قد عاقب رونالدو بالإيقاف لثلاث مباريات، مع إيقاف التنفيذ لمباراتين وذلك بسبب اللعب الخشن في مواجهة أيرلندا الشهر الماضي، وهذا يعني أنه سيتجنب الغياب عن أي مباراة في مشاركته السادسة بكأس العالم العام المقبل وهو رقم قياسي.