السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تقليص عقوبة إيقاف نجم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تقليص عقوبة إيقاف نجم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
5 ديسمبر 2025 22:57

 

نيون (أ ب)

حكيمي يستأنف الجري في مركز تدريبات سان جيرمان
شكوك حول مشاركة بافلوفيتش مع بايرن ميونيخ أمام شتوتجارت


تقرر تقليص عقوبة الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني التي تعرض لها بعد ارتكابه خطأ متهوراً على أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبالغة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، إن الاستئناف الذي تقدم به دياز ضد تهمة التدخل العنيف الخطير، بدون أن يحدد سبباً.
ويعني ذلك أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة فقط، والتي يلعب فيها الفريق البافاري على ملعبه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، لكنه سيعود في مواجهة يونيون سانت جيلواز البلجيكي الشهر المقبل.
وكان دياز قد سجل هدفين قبل أن يتم طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على باريس سان جيرمان الشهر الماضي بنتيجة 2-1، حيث تدخل بقوة من الخلف وبدا أن قدم حكيمي اليسرى كانت معلقة قبل أن يسقط.
وسيكون على دياز تنفيذ العقوبة لمباراة أخرى بسبب البطاقة الحمراء، على عكس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي قرار غير مألوف الشهر الماضي، كان الاتحاد الدولي (الفيفا) قد عاقب رونالدو بالإيقاف لثلاث مباريات، مع إيقاف التنفيذ لمباراتين وذلك بسبب اللعب الخشن في مواجهة أيرلندا الشهر الماضي، وهذا يعني أنه سيتجنب الغياب عن أي مباراة في مشاركته السادسة بكأس العالم العام المقبل وهو رقم قياسي.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
لويس دياز
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
