السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عاجل.. قرعة نهائيات كأس العالم 2026

عاجل.. قرعة نهائيات كأس العالم 2026
5 ديسمبر 2025 23:12

 واشنطن (رويترز) 

 فيما يلي نتائج قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت في العاصمة الأميركية واشنطن.
المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.
المجموعة الثانية: كندا - الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي - قطر - سويسرا
المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا
المجموعة الرابعة: أميركا - باراجواي - أستراليا - الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي
المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور
المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي - تونس
المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا
المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي
المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي - النرويج.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن
المجموعة 11: البرتغال - الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي - أوزبكستان- كولومبيا
المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما

كأس العالم
مونديال 2026
أميركا
السعودية
مصر
الأردن
قطر
الجزائر
المغرب
