عاجل.. قرعة نهائيات كأس العالم 2026

واشنطن (رويترز)



فيما يلي نتائج قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت في العاصمة الأميركية واشنطن.

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.

المجموعة الثانية: كندا - الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي - قطر - سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا

المجموعة الرابعة: أميركا - باراجواي - أستراليا - الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي - تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن

المجموعة 11: البرتغال - الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي - أوزبكستان- كولومبيا

المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما