المباراة الافتتاحية لـ «مونديال 2026» بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 في مكسيكو



واشنطن (أ ف ب)



تجمع مباراة افتتاح مونديال 2026 لكرة القدم بين المكسيك، المصنفة على رأس المجموعة الأولى، وجنوب أفريقيا في 11 يونيو على ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو، وفقاً للقرعة التي أُجريت في واشنطن.

وكان هذا اللقاء قد افتتح سابقاً كأس العالم عام 2010 في سويتو، أول نسخة تقام في أفريقيا، وانتهى حينها بالتعادل 1-1، وتستمر البطولة، التي ستضم للمرة الأولى 48 منتخباً، حتى 19 يوليو، موعد المباراة النهائية المقررة على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي.

وسيلعب المنتخبان أيضاً مع كوريا الجنوبية والفائز بين الدنمارك - مقدونيا الشمالية والتشيك - أيرلندا.

وستكون هذه سادس مرة يفتتح فيها المنتخب المكسيكي كأس العالم، وهو رقم قياسي يتقدم به على البرازيل وألمانيا - ألمانيا الغربية (أربع مرات لكل منهما) وفرنسا (ثلاث مرات)، وفي المرات الخمس السابقة، لم تنجح المكسيك في تحقيق الفوز.

خسرت المباراة الافتتاحية الأولى في تاريخ كأس العالم أمام فرنسا 1-4 عام 1930، ثم أمام البرازيل 0-4 عام 1950 والسويد 0-3 عام 1958.

وفي أول مرة استضافت فيها البطولة عام 1970، تعادلت المكسيك مع الاتحاد السوفييتي (0-0) على ملعب أستيكا، ثم تكرر التعادل في جنوب أفريقيا عام 2010.