السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ولي عهد رأس الخيمة يشهد ختام «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»

محمد بن سعود خلال تتويج الفائزين (وام)
6 ديسمبر 2025 01:44

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
حملات رقابية لضمان الالتزام باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة في رأس الخيمة
استعراض مسيرة رأس الخيمة التاريخية والحضارية خلال قمّة «بريدج»

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اختتام مبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، التي أقيمت في الصالة الرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث قام سموه بتتويج 20 فائزاً في المبادرة، بعد منافسة استمرت ثلاثة أشهر بين شباب الإمارة نتج عنه خسارة مجموع الوزن للاعبين المشاركين بالبطولة إلى 463.98 كيلو جرام، مما عكس قوة الإرادة والعزيمة عند المشتركين، ومواجهة هذا التحدي الصعب. وجاءت المبادرة بتوجيه ورعاية سمو ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تحفيز المواطنين على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، بالتنسيق مع الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة.
وشهدت المبادرة مشاركة 71 شاباً من مواطني الإمارة تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، خضعوا خلال الفترة الماضية لفحوص طبية قبل انطلاق البرنامج، إلى جانب تقييمات دورية لمؤشرات اللياقة البدنية، لضمان متابعة دقيقة لنتائج التقدم.

ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
اللياقة البدنية
محمد بن سعود القاسمي
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©