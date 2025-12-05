ولي عهد رأس الخيمة يشهد ختام «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اختتام مبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، التي أقيمت في الصالة الرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث قام سموه بتتويج 20 فائزاً في المبادرة، بعد منافسة استمرت ثلاثة أشهر بين شباب الإمارة نتج عنه خسارة مجموع الوزن للاعبين المشاركين بالبطولة إلى 463.98 كيلو جرام، مما عكس قوة الإرادة والعزيمة عند المشتركين، ومواجهة هذا التحدي الصعب. وجاءت المبادرة بتوجيه ورعاية سمو ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تحفيز المواطنين على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، بالتنسيق مع الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة.

وشهدت المبادرة مشاركة 71 شاباً من مواطني الإمارة تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، خضعوا خلال الفترة الماضية لفحوص طبية قبل انطلاق البرنامج، إلى جانب تقييمات دورية لمؤشرات اللياقة البدنية، لضمان متابعة دقيقة لنتائج التقدم.