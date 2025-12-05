السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب مصر يتحدث عن قرعة «مونديال 2026»

مدرب مصر يتحدث عن قرعة «مونديال 2026»
6 ديسمبر 2025 00:46


واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات


تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن نتيجة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي أجريت الجمعة.
وأوقعت القرعة المنتخب المصري، الذي يستعد للمشاركة الرابعة في تاريخه بالمونديال، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلاً من بلجيكا وإيران، ونيوزيلندا.
وقال حسام في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «إكس»: «نلعب للفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائماً، وهو ما سيحدث في كأس العالم 2026، وجاهزون، وسنبذل قصارى جهدنا للتواجد في أفضل المراكز، والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم على مستوى العالم».
وأضاف: «نمتلك لاعبين كباراً لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال، ونركز حالياً على بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والتي تنطلق بعد أيام».
ويستعد منتخب مصر حالياً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب، حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كلاً من جنوب أفريقيا وزيمبابوي، وأنجولا.

 

كأس العالم
مونديال 2026
مصر
حسام حسن
بلجيكا
إيران
نيوزيلندا
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©