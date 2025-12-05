مدرب مصر يتحدث عن قرعة «مونديال 2026»



واشنطن (د ب أ)



تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن نتيجة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي أجريت الجمعة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري، الذي يستعد للمشاركة الرابعة في تاريخه بالمونديال، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلاً من بلجيكا وإيران، ونيوزيلندا.

وقال حسام في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «إكس»: «نلعب للفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائماً، وهو ما سيحدث في كأس العالم 2026، وجاهزون، وسنبذل قصارى جهدنا للتواجد في أفضل المراكز، والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم على مستوى العالم».

وأضاف: «نمتلك لاعبين كباراً لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال، ونركز حالياً على بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والتي تنطلق بعد أيام».

ويستعد منتخب مصر حالياً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب، حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كلاً من جنوب أفريقيا وزيمبابوي، وأنجولا.