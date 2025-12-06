«بوك رفيو» و«النصيب» يخطفان الأضواء في الحفل الثالث بميدان

عصام السيد (دبي)

تألق الجواد "بوك رفيو" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، بعد أن قدم عرضاً مبهراً أظهر خلاله مهارات فائقة بفوزه بالشوط السابع على لقب لنكولن نافيجيتر، بينما حصد "النصيب" لمحمد عبد الله الشحي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريسو، لقب سباق القرهود للسرعة في الشوط السادس والرئيس لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم (برعاية الطاير للسيارات)، واللذان أقيما أمس بمضمار «ميدان» ضمن حفل سباقه الثالث.

وفاز المهر الناشئ "سيكس سبيد" لنقابة سباق الدم الأزرق - كامليش مهتاني ودروف ساهني، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "شروط" بعمر سنتين، بعمر ثلاث سنوات، وبلغت قيمة جوائزه المالية 210 ألف درهم.

ونال "لينو بادرينو" لسوتيت وبوتيت ماي فيوتشر شامبيونز ريسنج، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة "المبتدئة" بعمر سنتين، وبعمر ثلاث سنوات، وبلغت قيمة جوائزه المالية 165 ألف درهم.

ومنح "ويلكوم دريم" للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الثلاثية "هاتريك" للمدرب بوبات سيمار والفارس تاج أوشي، بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ"، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه المالية 175 ألف درهم.

وانتزع "نوراتو" لسكاي ريسنج، بإشراف خوليو اولاسكواجا، وقيادة سيلفستر دي سوسا، فوزاً صعباً في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ"، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه المالية 190 ألف درهم.

وخطف "تيلي مارك" لرباح ريسنج، بإشراف سايمون وايد كريسفورد، وقيادة ويليام بيوك جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ"، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه المالية 250 ألف درهم.

وكان "أونست مون" لعبد الله المنصوري، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سيف البلوشي، مسك الختام في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ"، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه المالية 165 ألف درهم.