جوارديولا يرفض التسرع في عودة رودري

لندن(د ب أ)

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن رودي على بعد "أسابيع قليلة" من العودة، وتقبل أن اللاعب قد يعود لمستواه في الموسم المقبل.

ومع ذلك، يعتقد مدرب مانشستر سيتي أن لاعب خط الوسط سيحدث فرقاً كبيراً لفريقه عندما يستعيد لياقته، بمجرد وجوده فقط. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 2024 غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، وقوبلت محاولاته للعودة هذا الموسم بإحباط متكرر. وتم استبعاد اللاعب الإسباني الدولي من مباراة الفريق المقرر إقامتها اليوم السبت أمام سندرلاند، ويبدو أنه لن يغيب فقط عن رحلة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل إلى ريال مدريد، بل عن عدة مباريات أخرى أيضاً، إذ يجري التعامل مع عودته بحذر شديد.

وقال جوارديولا :" إنه أكثر حذراً قليلاً بعد ما حدث في المرات السابقة عندما تراجع خطوة إلى الوراء. علينا أن نكون أكثر حرصاً لضمان أن يكون الأمر آمناً". وأضاف :" هذا ليس تراجعاً. عملية التعافي تسير بشكل جيد. لقد بدأ بالفعل خوض حصص تدريبية في الملعب. لذلك نأمل أنه في غضون بضعة أسابيع يمكنه أن يبدأ في التواجد معنا".

وأكد :" أرغب بشدة في عودته ، في مدريد وفي المباريات التالية، ولكن ليس أن يغيب بعدها لستة أسابيع أخرى. هذا لا معنى له. أريد أن أتأكد أولا". وأكمل :" في بعض اللحظات يكون حزينا، ولن أكون سعيداً إذا كان حزينا أو قلقاً، لكنني قلت له: هذه هي الخطوة الأخيرة، أنت على وشك العودة، فلا تتقدم خطوة واحدة لتتراجع ألف خطوة إلى الوراء".

وأوضح :" لديه كأس عالم والموسم المقبل، ثم الموسم الذي يليه والذي بعده. كلما استعجلنا في استعادته، فلن يكون ذلك من أجل الآن فقط، بل من أجل نهاية الموسم والموسم المقبل. هذا هو الأمر الأهم".