الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي عن مشاركة نيمار في المونديال: يجب أن نفكر في البرازيل!

أنشيلوتي عن مشاركة نيمار في المونديال: يجب أن نفكر في البرازيل!
6 ديسمبر 2025 10:59

ساو باولو (أ ب)
أثار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، شكوكاً حول ما إذا كان نيمار سيكون ضمن تشكيلته في كأس العالم 2026 من عدمه، ولم يقم المدرب الإيطالي باستدعاء القائد السابق منذ أن تولى المهمة في مايو الماضي.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الجمعة عقب قرعة المونديال: "إذا كان نيمار يستحق التواجد في القائمة، وإذا كان أفضل من الآخرين، سيلعب في كأس العالم وهذا كل شيء. أما أنا فلا أجامل أحداً".
وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة مع المغرب وهايتي وأسكتلندا.
وأضاف أنشيلوتي :"إذا تحدثنا بشأن نيمار، فعلينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. يجب أن نفكر في البرازيل مع أو بدون نيمار، مع أو من دون لاعبين آخرين. قائمتنا النهائية سنقررها عقب نهاية فترة المباريات الدولية في مارس المقبل". ولم يتعاف نيمار 33/ عاما/ بشكل كامل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر 2023 خلال مباراة في التصفيات أمام أوروجواي. ولكنه كان لاعباً رئيسياً لفريق سانتوس في صراعه لتفادي الهبوط في الدوري البرازيلي.
وبسؤاله عن المجموعة التي يتواجد فيها في كأس العالم، قال أنشيلوتي يمكن للمنتخب البرازيلي أن يحتل صدارتها. وقال :" يمكننا الفوز بالمباريات الثلاث، هدفنا واضح للغاية. يجب أن نكون تنافسيين طوال مباريات كأس العالم. هدفنا هو اللعب في النهائي ولكي يحدث هذا تحتاج لمواجهة الفرق القوية بطبيعة الحال". وكان اللقب الذي توج به المنتخب البرازيلي في نسخة 2002 هو آخر لقب من الألقاب الخمسة التي توج بها المنتخب البرازيلي.

أخبار ذات صلة
نيوندورف يدافع عن حصول ترامب على جائزة فيفا للسلام
توخيل يغازل «الأسود الثلاثة» بالعطش والحماس
أنشيلوتي
نيمار
منتخب البرازيل
كأس العالم
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©