أنشيلوتي عن مشاركة نيمار في المونديال: يجب أن نفكر في البرازيل!

ساو باولو (أ ب)

أثار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، شكوكاً حول ما إذا كان نيمار سيكون ضمن تشكيلته في كأس العالم 2026 من عدمه، ولم يقم المدرب الإيطالي باستدعاء القائد السابق منذ أن تولى المهمة في مايو الماضي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الجمعة عقب قرعة المونديال: "إذا كان نيمار يستحق التواجد في القائمة، وإذا كان أفضل من الآخرين، سيلعب في كأس العالم وهذا كل شيء. أما أنا فلا أجامل أحداً".

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة مع المغرب وهايتي وأسكتلندا.

وأضاف أنشيلوتي :"إذا تحدثنا بشأن نيمار، فعلينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. يجب أن نفكر في البرازيل مع أو بدون نيمار، مع أو من دون لاعبين آخرين. قائمتنا النهائية سنقررها عقب نهاية فترة المباريات الدولية في مارس المقبل". ولم يتعاف نيمار 33/ عاما/ بشكل كامل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر 2023 خلال مباراة في التصفيات أمام أوروجواي. ولكنه كان لاعباً رئيسياً لفريق سانتوس في صراعه لتفادي الهبوط في الدوري البرازيلي.

وبسؤاله عن المجموعة التي يتواجد فيها في كأس العالم، قال أنشيلوتي يمكن للمنتخب البرازيلي أن يحتل صدارتها. وقال :" يمكننا الفوز بالمباريات الثلاث، هدفنا واضح للغاية. يجب أن نكون تنافسيين طوال مباريات كأس العالم. هدفنا هو اللعب في النهائي ولكي يحدث هذا تحتاج لمواجهة الفرق القوية بطبيعة الحال". وكان اللقب الذي توج به المنتخب البرازيلي في نسخة 2002 هو آخر لقب من الألقاب الخمسة التي توج بها المنتخب البرازيلي.