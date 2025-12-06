ثاندر يحقق الفوز الـ14 على التوالي ومافريكس الضحية الأخيرة

واشنطن(أ ب)

سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 33 نقطة في ثلاثة أرباع، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على دالاس مافريكس 132 / 111، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي لكرة القدم.

وكان هذا الفوز هو الرابع عشر على التوالي لفريق ثاندر في الدوري هذا الموسم.

وسجل ألكسندر 20 نقطة على الأقل في 95 مباراة متتالية، ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري بعد ويلت شامبرلين، الذي حقق هذا الإنجاز في 126 مباراة متتالية في الفترة من 1961 إلى 1963.

وسجل كل من شيت هولمجرين وجالين وليامز 15 نقطة لفريق ثاندر.

وكان دالاس، الذي يعاني من عدة إصابات، حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية قبل هذه المباراة، فيما سجل كوبر فلاج 16 نقطة في مباراة اليوم، وسجل جادين هاردي 23 نقطة لفريق مافريكس، وأضاف ناجي مارشال 18 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على لوس أنجليس ليكرز 126 / 105، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيت 106 / 105، وكليفلاند كافالييرز على سان أنطونيو سبيرز 130 / 117.

كما فاز شارلوت هورنيتس على تورنتو رابتورز 111 / 86، ودنفر ناجتس على أتالانتا هوكس 134 / 133، ونيويورك نيكس على يوتا جاز 146 / 112.

وتغلب ديترويت بيستونز على بورتلاند ترايلز بليزرز 122 / 116، وممفيس جريزليس على لوس أنجليس كليبرز 107 / 98، وهيوستن روكتس على فينيكس صنز 117 / 98.

كما تغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميلواكي بكس 116 / 101، وإنديانا بيسرز على شيكاغو بولز 120 / 105.