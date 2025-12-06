31000 نقطة تضع دورانت بالمرتبة الثامنة

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل أمين تومسون وكيفن دورانت 59 نقطة مجتمعين، ليقودا هيوستن روكتس للفوز على ضيفه فينكس صنز 117-98 في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وأحرز دورانت 17 بين 28 نقطة في الربع الثاني، ليقلب كفّة المباراة لصالح هيوستن ويصبح ثامن لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يتخطى حاجز 31 ألف نقطة في مسيرته. وأرسل ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجّل تومسون 31 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، خلال اللعب. وتألق روكتس رغم غياب ألبرين شينجون بسبب المرض، ليسجل الفريق 59.2% من محاولاته أثناء اللعب.

وأحرز ديلون بروكس 23 نقطة لصنز فيما سجّل جماري بوييا أعلى رصيد في مسيرته بلغ 18 نقطة. وخاض فينكس المباراة من دون هدافه ديفن بوكر لإصابته في عضلات أعلى الفخذ.