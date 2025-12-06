بنفيكا يقدم هدية الصدارة إلى الغريم بورتو

لشبونة (د ب أ)

تعادل فريق بنفيكا مع ضيفه سبورتنج لشبونة 1 / 1 لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق بيدرو جونسالفيش في الدقيقة 12، ثم تعادل الأوكراني هيرهي سوداكوف لصالح بنفيكا في الدقيقة 27، ليخيم التعادل على المواجهة طيلة دقائقها المتبقية.

وفي الدقيقة الأخيرة نال جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو. وساهم هذا التعادل في أن يتعثر سبورتنج لشبونة في سباق مطاردته للمتصدر بورتو، إذ رفع لشبونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر بورتو قبل اكتمال الجولة، بينما رفع بنفيكا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

ويمتلك بورتو فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة إذ يواجه غداً الأحد فريق تونديلا صاحب المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.