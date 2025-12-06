الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!

سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
6 ديسمبر 2025 11:51

الدوحة (د ب أ)
قال سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إن فريقه يُركز في الوقت الحالي على مشاركته في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر. وقاد الدوسري منتخب السعودية للفوز على جزر القمر 1/3، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين لزميله محمد كنو، ليخطف الفريق بطاقة العبور للدور الثاني قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
وفي اليوم الذي فاز فيه المنتخب السعودي على جزر القمر في كأس العرب، كانت قرعة كأس العالم قد أوقعت الفريق في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.
وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية المباراة، رداً على سؤال حول القرعة، إن لكل حادث حديثاً، لافتاً إلى أن تفكير المنتخب السعودي حالياً في كأس العرب والمضي قُدماً فيها، وبعد ذلك يمكن الحديث عن كأس العالم.
ووجّه الدوسري الشكر للجماهير السعودية التي حضرت اللقاء، مثنياً على الدعم الكبير والثقة التي توليها الجماهير للاعبين، وهو ما سيمنحهم الحافز لمواصلة المشوار وإسعادهم، على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يحصد «النقطة الأولى» في كأس العرب
مدرب البحرين يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة الثقيلة من الجزائر في كأس العرب
السعودية
كأس العرب
كأس العالم
سالم الدوسري
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©