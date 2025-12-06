سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!

الدوحة (د ب أ)

قال سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إن فريقه يُركز في الوقت الحالي على مشاركته في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر. وقاد الدوسري منتخب السعودية للفوز على جزر القمر 1/3، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين لزميله محمد كنو، ليخطف الفريق بطاقة العبور للدور الثاني قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وفي اليوم الذي فاز فيه المنتخب السعودي على جزر القمر في كأس العرب، كانت قرعة كأس العالم قد أوقعت الفريق في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية المباراة، رداً على سؤال حول القرعة، إن لكل حادث حديثاً، لافتاً إلى أن تفكير المنتخب السعودي حالياً في كأس العرب والمضي قُدماً فيها، وبعد ذلك يمكن الحديث عن كأس العالم.

ووجّه الدوسري الشكر للجماهير السعودية التي حضرت اللقاء، مثنياً على الدعم الكبير والثقة التي توليها الجماهير للاعبين، وهو ما سيمنحهم الحافز لمواصلة المشوار وإسعادهم، على حد تعبيره.