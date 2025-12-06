الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال

تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
6 ديسمبر 2025 11:58

واشنطن (د ب أ)
سيكون المنتخب السعودي على موعد مع منافس أفريقي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة، حيث وضعته قرعة مونديال 2026 في المجموعة الثامنة التي تضم منتخب الرأس الأخضر، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى المونديال، وهي المجموعة القوية التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا وأوروجواي.
وطوال مشاركاته بكأس العالم، لم تغب المواجهات أمام المنتخبات الأفريقية سوى مرة وحيدة، واللافت أنها كانت في النسخة الأخيرة «قطر 2022» التي تواجد فيها المنتخب السعودي مع الأرجنتين، المكسيك وبولندا.
ويملك المنتخب السعودي تفوقاً تاريخياً أمام المنتخبات الأفريقية في المونديال، حيث إنه في 5 مواجهات سابقة فاز مرتين وتعادل مثلهما مقابل خسارة وحيدة.
البداية كانت في مونديال 1994 حين حل المنتخب السعودي مع المغرب في نفس المجموعة، ووقتها حقق الأخضر أول فوز تاريخي له في كأس العالم بنتيجة 2/ 1، قبل أن يهزم بلجيكا بهدف سعيد العويران التاريخي ويتأهل إلى دور الـ 16.
تكررت المواجهات الأفريقية للأخضر في المونديال التالي، حيث تواجه مع جنوب أفريقيا لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم 1998 وتعادلا 2/ 2.
وفي مونديال 2002 تواصلت مواجهات الأخضر أمام منتخبات القارة السمراء، حيث واجه الكاميرون لحساب المجموعة الخامسة ووقتها خسر الأخضر صفر/ 1، وهي الخسارة الوحيدة أمام منتخب أفريقي في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي بالمونديال.
وللمرة الرابعة على التوالي - كأس العالم 2006 - يكون مشوار الأخضر في المونديال حاضراً فيه منتخب أفريقي وهذه المرة كانت تونس، إذ التقيا لحساب المجموعة الثامنة وتعادلا 2/ 2.
وبعد غياب لنسختين، عاد الأخضر إلى كأس العالم وذلك في نسخة 2018، وهذه المرة كان منتخب أفريقي في طريقه وهو منتخب مصر الذي جمعتهما المجموعة الأولى، إذ تمكن المنتخب السعودي من الفوز بنتيجة 2/ 1.

