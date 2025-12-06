6 لاعبين يحملون آمال الخماسي الحديث في التألق بمونديال جنوب أفريقيا

علي معالي (أبوظبي)

توجهت بعثة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في بطولة العالم بمنافسات البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (جري ورماية وسباحة)، والليزر رن (جري، ورماية)، خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني اللاعبين، حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي، تحت 9 أعوام، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي، تحت 13 عاماً، ومعهم المدرب محمد قاسم خليل، إضافة أحمد البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، وعدنان الهاشمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام المساعد.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد، أن هذه النسخة تحظى باهتمام خاص، حيث قالت: « هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي نشارك فيها في حدث عالمي كبير بهذا الحجم وسط تواجد 1800 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، وهي تجربة مفيدة للغاية لصغارنا في بداية مشوارهم مع رياضة الخماسي».

وأضافت: قبل سفر البعثة إلى جنوب أفريقيا كان هناك معسكر قوي وجيد للغاية تم ما بين شاطئ كلباء ونادي مليحة الثقافي الرياضي خلال الفترة من 22 نوفمبر الماضي حتى الرابع من ديسمبر الجاري، تم خلاله الخضوع لعدة جرعات تدريبية مختلفة للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبينا قبل السفر، ونتوجّه بالشكر إلى نادي مليحة برئاسة محمد سلطان الكتبي، لما يقدمه للعبة، حيث يوفر النادي كل إمكانيات النادي، للفرق ومنتخبات الخماسي الحديث، ولدينا ثقة كبيرة في عناصر منتخبنا بتقديم أفضل العروض في الظهور العالمي الأول، وسط كوكبة من نجوم العالم في هذه الرياضة».

وقالت هدى المطروشي: «هذه النسخة تُعتبر استثنائية لعدة أسباب منها أنه لأول مرة، سيتنافس الرياضيون ذوو الإعاقة في نفس ميدان اللعب الذي يتنافس عليه الأصحاء، وسيُخصص لمتسابقي الكراسي المتحركة مسار، أُعيد تصميمه من البداية، لضمان السرعة والسلامة والانسيابية، وسيركض جميع الرياضيين ذوي الإعاقة غير مستخدمي الكراسي المتحركة على نفس المضمار ويتسابقون في نفس الماء مع الرياضيين الأصحاء».