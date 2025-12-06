الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
النصر يستعيد صدارة دوري السلة والبطائح يستمر في المطاردة

النصر يستعيد صدارة دوري السلة والبطائح يستمر في المطاردة
6 ديسمبر 2025 13:17

علي معالي (أبوظبي)
استعاد فريق النصر صدارة دوري رجال السلة بعد الفوز على الوصل 83-76، في أولى مباريات الفريقين بالدور الثاني من المسابقة ليرفع «العميد» رصيده إلى 15 نقطة، وهو نفس رصيد الشارقة، ولكن النصر يتصدر بالمواجهات المباشرة، بينما رفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الخامس. 
انتهت أشواط المباراة بنتيجة 15-18 و22-18 و24-22 و22-18، لمصلحة النصر، في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل بدبي، وشهدت سباقاً قوياً بين مدربي الفريقين المصري حسام الوكيل مع النصر، ومواطنه أحمد طلعت في الوصل، خصوصاً أن كلاً منهما يعرف جيداً طريقة لعب الآخر، وهو ما أضفى على المباراة الإثارة.
وفي المباراة الأخرى، حافظ البطائح على تواجده في قلب المنافسة بعد الفوز على الظفرة 95-68، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وانتهت أشواطها بنتيجة 28-21 و23-15 و23-9 و21-23 لمصلحة البطائح، لينجح البطائح بقيادة مدربه عبدالبديع «ميشو» في الحفاظ على استمراره بأجواء المنافسة بعد ارتفاع رصيد «الراقي» إلى 14 نقطة في المركز الرابع، والظفرة إلى 9 نقاط في المركز السادس.

