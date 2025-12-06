الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«كورفيت C2» تمنح الشارقة مشاركة لافتة في «رالي الألف ميل 2025»

«كورفيت C2» تمنح الشارقة مشاركة لافتة في «رالي الألف ميل 2025»
6 ديسمبر 2025 13:24

الشارقة (الاتحاد) 
سجّل نادي الشارقة للسيارات القديمة حضوراً بارزاً في رالي الألف ميل 2025 الذي استضافته الإمارات، عبر مشاركة لافتة بسيارة كورفيت C2 الكلاسيكية، التي جذبت اهتمام المشاركين والجمهور بفضل تصميمها الأيقوني وما تمثله من قيمة تاريخية ضمن حقبة الستينيات، بما يعكس التزام النادي بتعزيز حضوره في الفعاليات الدولية المتخصصة، وترسيخ مكانته كمنصة تحتفي بالسيارات النادرة وتوثّق إرثها العريق.
وفي إطار دوره الداعم للحراك التراثي والرياضي، استضاف النادي المؤتمر الصحفي الرسمي للرالي في مقرّه بالشارقة، بحضور المنظمين والإعلاميين والشركاء، حيث جرى استعراض مسار الحدث ومحطاته المختلفة عبر إمارات الدولة، إلى جانب الإعلان عن مشاركة النادي الرسمية، حيث تشكّل الاستضافة تأكيداً على الثقة، التي يحظى بها النادي وقدرته على احتضان الفعاليات العالمية بروح تليق بتاريخ السيارات القديمة.
وأكد أحمد حمد السويدي، عضو مجلس إدارة النادي، أن المشاركة تمثل محطة مهمة تُبرز الدور الذي تؤديه الشارقة في هذا الحدث العالمي، بما تمتلكه من عناصر طبيعية وثقافية تجعلها وجهة ملهمة لعشاق المركبات الكلاسيكية. كما شدّد على أن حضور النادي في هذا الرالي يعكس سعيه إلى تعزيز تمثيله لقطاع السيارات القديمة وإبراز التزامه بصون هذا الإرث للأجيال القادمة.
ويُعد رالي الألف ميل أحد أعرق الفعاليات العالمية منذ انطلاقه في إيطاليا عام 1927، ليصبح اليوم «متحفاً متحركاً» يحتفي بتاريخ صناعة السيارات، ومن خلال مشاركته المتواصلة في هذا الحدث وغيره، يواصل نادي الشارقة للسيارات القديمة دوره في التعريف بالتراث الميكانيكي، وترسيخ مكانة الشارقة على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة.

