الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكلاسيكو الثالث» يقترب.. العين والوحدة يضعان قدماً في نهائي «أبوظبي الإسلامي»

«الكلاسيكو الثالث» يقترب.. العين والوحدة يضعان قدماً في نهائي «أبوظبي الإسلامي»
6 ديسمبر 2025 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي) 
حقق فريقا العين والوحدة أفضلية واضحة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقطعا خطوة كبيرة نحو العبور إلى نهائي مرتقب يجمعهما للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، بعدما خرجا بفوزين مريحين خارج قواعدهما، بتغلب «الزعيم» على مضيفه النصر 3-0، و«العنابي» على الجزيرة بالنتيجة ذاتها، في انتظار مباراتي الإياب السبت المقبل على ملعبي استاد هزاع بن زايد واستاد آل نهيان في العين وأبوظبي.
وكسب العين مواجهته أمام النصر بثلاثية سجّلها سفيان رحيمي ولابا كودجو ورافايل فيلا في الدقائق 49 و67 و75، بينما تفوّق الوحدة على الجزيرة بفضل ثلاثية رضا غانديبور (هدفان) ودوسان تاديتش في الدقائق 11 و41 و55.
وفتحت الأسبقية المريحة الطريق أمام «نهائي كلاسيكو» ثالث بين الفريقين، بعدما التقيا للمرة الأولى في موسم 2008-2009 وحسمه العين بهدف شهاب أحمد، ثم تجدّد اللقاء في نهائي موسم 2023-2024، الذي تُوج به الوحدة بنتيجة 1-0، ويملك العين لقبين في رصيده (2008-2009 و2022-2023)، مقابل ثلاثة ألقاب للوحدة (2015-2016,2017-2018,2023-2024).
وشهدت مباراتا ذهاب نصف النهائي تسجيل 6 أهداف، واحتساب ضربتي جزاء، حيث سجّل لابا كودجو الهدف الثاني للعين من علامة الجزاء، بعد إعادة التنفيذ في الدقيقة 67، فيما جاء الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء نفذها بنجاح دوسان تاديتش في الدقيقة 55، وأدار المباراتين الحكمان الدوليان الفرنسي فرانسوا ليتكسييه والسلوفيني سلافكو فينتشيتش.
وعبّر لابا كودجو مهاجم العين، الذي ساهم في الأهداف الثلاثة أمام النصر بصناعة الأول والثالث وتسجيل الثاني، عن سعادته بأداء فريقه، قائلاً: «كانت الحظوظ متكافئة في بداية المباراة، واستفدنا من النقص العددي للمنافس، الفوز بثلاثية يمنحنا دفعة كبيرة قبل الإياب، والأجواء داخل الفريق إيجابية بفضل العمل الجماعي بين الإدارة واللاعبين والجماهير».
من جانبه، أكد زايد الزعابي حارس الوحدة، الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الجزيرة، أن الفريق أنهى «الشوط الأول» من نصف النهائي بنجاح، وأضاف: «أشكر زملائي على الروح العالية، نملك دعماً كبيراً من الإدارة والجماهير، وترجمنا ذلك على أرض الملعب، لكن التأهل لم يُحسم بعد، وعلينا التركيز في الإياب لأن مباريات الكؤوس تُحسم بتفاصيل صغيرة».

أخبار ذات صلة
الوحدة يتصدر «الجولة الختامية» لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو
«العين للكتاب 2025».. إثراء للمشهد الثقافي
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوحدة
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©