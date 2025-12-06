«الكلاسيكو الثالث» يقترب.. العين والوحدة يضعان قدماً في نهائي «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقق فريقا العين والوحدة أفضلية واضحة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقطعا خطوة كبيرة نحو العبور إلى نهائي مرتقب يجمعهما للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، بعدما خرجا بفوزين مريحين خارج قواعدهما، بتغلب «الزعيم» على مضيفه النصر 3-0، و«العنابي» على الجزيرة بالنتيجة ذاتها، في انتظار مباراتي الإياب السبت المقبل على ملعبي استاد هزاع بن زايد واستاد آل نهيان في العين وأبوظبي.

وكسب العين مواجهته أمام النصر بثلاثية سجّلها سفيان رحيمي ولابا كودجو ورافايل فيلا في الدقائق 49 و67 و75، بينما تفوّق الوحدة على الجزيرة بفضل ثلاثية رضا غانديبور (هدفان) ودوسان تاديتش في الدقائق 11 و41 و55.

وفتحت الأسبقية المريحة الطريق أمام «نهائي كلاسيكو» ثالث بين الفريقين، بعدما التقيا للمرة الأولى في موسم 2008-2009 وحسمه العين بهدف شهاب أحمد، ثم تجدّد اللقاء في نهائي موسم 2023-2024، الذي تُوج به الوحدة بنتيجة 1-0، ويملك العين لقبين في رصيده (2008-2009 و2022-2023)، مقابل ثلاثة ألقاب للوحدة (2015-2016,2017-2018,2023-2024).

وشهدت مباراتا ذهاب نصف النهائي تسجيل 6 أهداف، واحتساب ضربتي جزاء، حيث سجّل لابا كودجو الهدف الثاني للعين من علامة الجزاء، بعد إعادة التنفيذ في الدقيقة 67، فيما جاء الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء نفذها بنجاح دوسان تاديتش في الدقيقة 55، وأدار المباراتين الحكمان الدوليان الفرنسي فرانسوا ليتكسييه والسلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وعبّر لابا كودجو مهاجم العين، الذي ساهم في الأهداف الثلاثة أمام النصر بصناعة الأول والثالث وتسجيل الثاني، عن سعادته بأداء فريقه، قائلاً: «كانت الحظوظ متكافئة في بداية المباراة، واستفدنا من النقص العددي للمنافس، الفوز بثلاثية يمنحنا دفعة كبيرة قبل الإياب، والأجواء داخل الفريق إيجابية بفضل العمل الجماعي بين الإدارة واللاعبين والجماهير».

من جانبه، أكد زايد الزعابي حارس الوحدة، الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الجزيرة، أن الفريق أنهى «الشوط الأول» من نصف النهائي بنجاح، وأضاف: «أشكر زملائي على الروح العالية، نملك دعماً كبيراً من الإدارة والجماهير، وترجمنا ذلك على أرض الملعب، لكن التأهل لم يُحسم بعد، وعلينا التركيز في الإياب لأن مباريات الكؤوس تُحسم بتفاصيل صغيرة».