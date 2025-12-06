«الأبيض الأولمبي» في اختبار «الصدارة الخليجية» أمام اليمن غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم التمسك بصدارة المجموعة الثانية، وقطع خطوة مهمة نحو نصف نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، عندما يلتقي نظيره منتخب اليمن في الرابعة إلا الربع عصر اليوم، على الملعب رقم (1) بمجمع أسباير في مدينة الريان، ضمن الجولة الثانية للمجموعة، فيما يلتقي ضمن المجموعة ذاتها عُمان والعراق على الملعب رقم (2)، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان لتعويض خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

وكان «الأبيض الأولمبي» قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على عُمان 2-0، بفضل هدفي منصور المنهالي وعلي المعمري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و71، فيما حقق المنتخب اليمني انتصاراً مهماً على العراق 2-1، حيث سجل عبدالرحمن الخضر هدفي اليمن في الدقيقتين 29 و36، وقلّص العراق الفارق عبر مسلم موسى في الدقيقة 52.

ويختتم «الأبيض الأولمبي» مشوار الدور الأول بمواجهة العراق يوم الأربعاء المقبل، فيما يلتقي اليمن نظيره عُمان في الجولة ذاتها.

وتستمر البطولة حتى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق قطر «المستضيف»، الكويت، السعودية، والبحرين.

ووفق نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يصعد الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتأتي المشاركة الخليجية ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطني للظهور في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية من 7 إلى 25 يناير 2026، والتي يسجل فيها المنتخب ظهوره السادس بعد نسخ. عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024.

وأوقعت القرعة «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية بجانب اليابان وقطر وسوريا، ويتأهل منها الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، فيما تُقام المباراة النهائية في 25 يناير 2026.