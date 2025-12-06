قرعة «مونديال 2026» تضع المنتخبات الآسيوية في خانة الحماس

واشنطن (د ب أ)

تشعر المنتخبات الآسيوية التي تأهلت لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بالحماس الشديد بعدما تعرّفوا على مجموعاتهم في البطولة.

وقال هونج ميونج-بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية: «لا يوجد أي فريق يمكن اعتباره سهلاً. سواء في الماضي أو اليوم، المكسيك فريق كبير. ولكن مقارنة بالماضي، لدينا لاعبون أكثر خبرة الآن. المنتخب المكسيكي يملك أفضلية اللعب على أرضه، لكننا سنستعد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة».

وأوقعت القرعة المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الأولى مع منتخبات المكسيك، وجنوب أفريقيا، بالإضافة الفائز من الملحق الأوروبي (المسار الرابع).

وأضاف ميونج-بو: «علينا أن نلعب أول مباراتين على ارتفاع عالٍ يصل إلى نحو 1600 متر فوق سطح البحر، فيما ستكون المباراة الثالثة في مكان حار ورطب.

وتحتاج الفرق عادة من 10 أيام إلى أسبوعين للتأقلم مع هذا الارتفاع، لذلك ربما سنصل هناك فور اكتمال قائمة الفريق». وأكد:«من المؤسف أننا سنحصل على وقت أقل للتدريب، لكن كل منتخبات مجموعتنا في الوضع نفسه. سنحصل على راحة إضافية بعد المباراة الأولى، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على أنها حرب».

من جانبه أكد جاسم راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، أن كأس العالم هي أكبر بطولة في عالم كرة القدم، ووجود منتخبنا الوطني فيها هدف استراتيجي مهم تم تحقيقه.

وقال:«الجميع شركاء في دعم المنتخب الوطني، وندعو الشركات الوطنية للقيام بدورها في هذا الحدث العالمي».

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الثانية مع منتخبات كندا، والفائز من الملحق الأوروبي (المسار الأول) وسويسرا.

وقال توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، الذي يتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات أميركا وباراجواي، والفائز من الملحق الأوروبي (المسار الثالث) أنهم يملكون دعماً رائعاً.

وقال:«أعلم أن الكثير من الأستراليين سيبدأون بحجز تذاكرهم الآن بعدما عرفنا منافسينا. نملك دعماً رائعاً، وأنا واثق أن كل أستراليا ستكون خلف المنتخب». وأضاف:«نعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً. لقد تأهلنا مباشرة، وهو أمر لم نحققه منذ وقت طويل».

وأكد:«أعطينا الكثير من اللاعبين الشباب فرصة في المباريات الودية الأخيرة، وهذا ساعد على توسيع قاعدة خياراتنا. والآن تبدأ مرحلة التحضيرات النهائية».

وقال أمير قالينوي، المدير الفني لمنتخب إيران، الذي يتواجد بالمجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، ومصر، ونيوزيلندا، إن مستوى جميع الفرق في هذه المجموعة متقارب.

وقال:«بشكل عام، مستوى جميع الفرق متقارب. وبالمقارنة مع بعض المجموعات الأخرى، وضعنا أفضل. سنخوض أربع مباريات ودية (قبل كأس العالم) لنكون جاهزين للتحدي».

وقال هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، الذي يتواجد بالمجموعة السادسة مع هولندا، والفائز من الملحق الأوروبي (المسار الثاني)، وتونس، إن كل الفرق الموجودة في المجموعة قوية.

وأكد:«كل فريق في مجموعتنا قوي، والفريق الذي سيتأهل من الملحق سيكون منافساً عنيداً أيضاً، لذلك أتوقع منافسة صعبة. ومع ذلك، أنا متحمس لكل مباراة. من نقاط قوتنا التنظيم، وأعتقد أنه تطور كثيراً».

وقال هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي يتواجد في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي، أن هدفه هو عبور الدور الأول بالبطولة.

وأكد:«هذه هي المشاركة السابعة للسعودية في كأس العالم. مرة واحدة فقط تجاوزوا الدور الأول، لذلك هذا هو الهدف».

وأضاف:«علينا أن نستهدف الوصول إلى دور الـ 32 أولاً. وإذا حققنا ذلك، فسيكون كأس عالم ناجحاً بالنسبة لنا». وأكمل:«كأس العالم حدث ساحر. هو شغف لكل الشعوب. بطولة ضخمة وتنظيم رائع. لا نستطيع الانتظار لنكون هناك».

وقال جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، الذي يتواجد في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات الأرجنتين، والجزائر، والنمسا، إنها بداية مرحلة جديدة للأردن.

وأكد:«هذه بداية مرحلة جديدة للأردن، لنكون حاضرين أكثر في كأس العالم. إنها فرصة للأردن ليظهر موهبته الكروية للعالم، ولنمنح اللاعبين خبرة تساعد على فتح أبواب الاحتراف للاعبين الشباب خارج الدوري الأردني».

واعترف فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، أن المجموعة التي يتواجد بها فريقه صعبة، حيث يتواجد في المجموعة الحادية عشرة برفقة منتخبات البرتغال الفائز من الملحق الأول وكولومبيا.

وقال:«إنها مجموعة صعبة للغاية لأننا نواجه البرتغال. ستكون المهمة صعبة، لكنني قلت للاعبين: مجرد وجودنا في كأس العالم امتياز. علينا أن نستمتع بكأس العالم والمباريات وسنرى ما سيحدث. معظم لاعبينا يلعبون في الشرق الأوسط وتركيا والدوري الأوزبكي. دورينا ليس ذا نسق عال، لذلك علينا تحسين هذه الجوانب. سيكون من الصعب دفع اللاعبين خلال الموسم، لكننا ذاهبون إلى كأس العالم، والجميع سيكون في قمة الجاهزية».