توخيل يغازل «الأسود الثلاثة» بالعطش والحماس

توخيل يغازل «الأسود الثلاثة» بالعطش والحماس
6 ديسمبر 2025 14:43

لندن(د ب أ)
يتوقع توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يصل لاعبيه لبطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل وهم متعطشون للفوز ، وذلك رغم وقوع فريقه في مجموعة تضم المنتخب الكرواتي، وصيف نسخة 2018.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدرب الألماني تواجد في واشنطن أمس الجمعة، لرؤية فريقه يقع في المجموعة الثانية عشرة بجانب المنتخب الكرواتي، بقيادة زلاتكو داليتش، الذي أنهى أيضاً مونديال 2022 في المركز الثالث، بالإضافة إلى منتخب بنما وغانا.
وستكون أول مباراة للمنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" أمام كرواتيا إما في تورنتو أو دالاس يوم 17 يونيو المقبل، ثم يواجه غانا في تورنتو أو بوسطن يوم 23 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنما إما في نيويورك أو نيو جيرسي أو فيلادلفيا يوم 27 يونيو.
في الوقت الحالي، ينصب تركيز توخيل على المباريات المقبلة بعد حملة تصفيات خالية من الهزائم.
وقال :"أعتقد أن أهم شيء هو أن نصل للبطولة ونحن متعطشون ومتحمسون، أن نصل كفريق واحد، دون القلق بشأن منافسينا، ودون التفكير فيما قد يحدث في المجموعة الأخرى".
وأضاف: "الفريق قام بعمل رائع في آخر ثلاث معسكرات، وهذه هي العقلية والطاقة التي أريد أن تظل موجودة بالفريق. أتمنى أن يكون الجميع متاحا. مازال الطريق طويلا، حتى لو كنا نشعر أن البطولة ستبدأ الأسبوع المقبل".
وتغلب المنتخب الكرواتي على إنجلترا في قبل نهائي 2018، ويتوقع توخيل اختباراً صعباً مرة أخرى في الصيف المقبل.
وقال :"بالطبع، المنتخب الكرواتي فريق صعب".
وأضاف :"هم فخورون ولديهم المواهب. أنا متأكد تقريباً أن لدي رسالة من ماتيو كوفاسيتش (الذي دربته في تشيلسي) على هاتفي. لكن نعم، بالطبع نعرفهم، وهم يعرفوننا، إنها مباراة افتتاحية كبيرة، يمكن أن تكون بسهولة بمستوى دور الثمانية أو حتى أدوار لاحقة في البطولة، لكن هذا هو الحال". وأكد :"قلنا دائما أنه لا يجب الاكتفاء بالتمني فقط ، ولا نريد تجنب أي منافس بأي ثمن، لذلك، وبعد أن تعرفنا على منافسينا، علينا أن نكون مستعدين". وإذا تصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته، سيكون في طريقه لمواجهة المكسيك في مكسيكو سيتي في دور الـ16 ثم يمكن أن يواجه المنتخب البرازيلي في دور الثمانية، إذا تصدرا مجموعتيهما.

