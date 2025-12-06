الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرا تخطف الأضواء في «دولية الحبتور» للتنس

فيرا تخطف الأضواء في «دولية الحبتور» للتنس
6 ديسمبر 2025 15:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضرون أفراح بن غدير والكتبي والفلاسي
حمدان بن محمد: ربط الأجيال بماضيها وتعزيز الروابط الأسرية والصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا


تختتم يوم الأحد «النسخة 28» لبطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات التي تبلغ قيمة جوائزها 100 ألف دولار، وشهدت المنافسات تألق الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا «41 عاماً»، التي خاضت مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و44 دقيقة أمام مواطنتها صوفيا لانسر، وحسمتها فيرا لمصلحتها 7-5 و2-6 و6-3، لتواجه البريطانية ميكا ستوجسافيتش في نصف النهائي، فيما تلتقي الكرواتية بيترا مارسينكو، الصينية جاو أكسينيو.
والطريف أن فيرا شقّت طريقها في الزوجي أيضاً مع زميلتها رادا زولوتاريفا، وتواجه الزوجي الهندي المكون من شريفالي راشميكا وأفكيتا رانيا في نصف النهائي.
وشهدت البطولة اللبنانية مشاركة جوي خليل «29 عاماً» حكماً رئيسياً للمرة الرابعة، وقادت مؤخراً بطولة الفجيرة الدولية، وسبق أن أدارت نهائي السيدات بالرياض في نوفمبر الماضي، كما شاركت في أولمبياد باريس 2024 وويمبلدون ورولان جاروس.

الإمارات
دبي
التنس
بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©