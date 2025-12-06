فيرا تخطف الأضواء في «دولية الحبتور» للتنس

دبي (الاتحاد)



تختتم يوم الأحد «النسخة 28» لبطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات التي تبلغ قيمة جوائزها 100 ألف دولار، وشهدت المنافسات تألق الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا «41 عاماً»، التي خاضت مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و44 دقيقة أمام مواطنتها صوفيا لانسر، وحسمتها فيرا لمصلحتها 7-5 و2-6 و6-3، لتواجه البريطانية ميكا ستوجسافيتش في نصف النهائي، فيما تلتقي الكرواتية بيترا مارسينكو، الصينية جاو أكسينيو.

والطريف أن فيرا شقّت طريقها في الزوجي أيضاً مع زميلتها رادا زولوتاريفا، وتواجه الزوجي الهندي المكون من شريفالي راشميكا وأفكيتا رانيا في نصف النهائي.

وشهدت البطولة اللبنانية مشاركة جوي خليل «29 عاماً» حكماً رئيسياً للمرة الرابعة، وقادت مؤخراً بطولة الفجيرة الدولية، وسبق أن أدارت نهائي السيدات بالرياض في نوفمبر الماضي، كما شاركت في أولمبياد باريس 2024 وويمبلدون ورولان جاروس.