أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوندورف يدافع عن حصول ترامب على جائزة فيفا للسلام

نيوندورف يدافع عن حصول ترامب على جائزة فيفا للسلام
6 ديسمبر 2025 15:29

واشنطن (د ب أ)
دافع بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن منح جائزة «فيفا للسلام» لدونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.
وقال نيوندورف: «كلنا سعداء عندما انتهى الصراع في الشرق الأوسط وتم توقيع اتفاق. لأكون صريحاً، لم يكن هذا ممكناً من دون أميركا ومن دون جهود الرئيس. في هذا الصدد، فإن ما حدث يعد أمراً جديراً بالثناء».
وتسلم ترامب الجائزة، خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 الجمعة في واشنطن، حيث تستضيف أميركا البطولة بالاشتراك معه المكسيك وكندا.
وذكر فيفا إن الجائزة السنوية سيتم تقديمها «للأفراد الذي قاموا بأفعال استثنائية وفريدة من نوعها من أجل السلام». وتسلم ترامب ميدالية وكأس ذهبية من جياني إنفانتينو رئيس فيفا لجهوده في إنهاء صراعات حول العالم.
في الوقت نفسه، قال يوليان ناجلسمان، إنه يتوقع أن يقوم ترامب ببذل جهد خاص لتعزيز الاستقرار في العالم.
وقال:"بالنسبة لي، من المهم أن تكون مثل هذه الجائزة مرتبطة بالالتزام بالسلام في العالم مستقبلاً. إنه أكثر رجل مؤثر في العالم.
وقال منتقدون إن إنفانتينو أنشأ هذه الجائزة خصيصاً لترامب، الذي كان قريباً منه لسنوات، وقد رشحه لجائزة نوبل للسلام وأشاد بجهوده من أجل إحلال السلام خلال حرب غزة وأوكرانيا. وقالوا إنه لم يكن هناك عملية اختيار شفافة، ولا مرشحون رسميون، ولا لجنة تحكيم، كما بدا أن مجلس الفيفا لم يشارك في اتخاذ القرار أيضاً.

