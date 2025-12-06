الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
راسل يسجل أسرع زمن في التجربة الثالثة بـ«جائزة أبوظبي»

راسل يسجل أسرع زمن في التجربة الثالثة بـ«جائزة أبوظبي»
6 ديسمبر 2025 16:25

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

سجل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة، لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، السباق الختامي للموسم الحالي من سباقات سيارات «الفورمولا-1»، متفوقاً على الثنائي المتنافس على اللقب البريطاني لاندو نوريس، والهولندي ماكس فيرستابن. ولا يلعب راسل أي دور في صراع المنافسة على لقب فئة السائقين، ولكنه سجل أسرع زمن في التجربة الثالثة بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و334 جزءاً من الثانية.
وجاء نوريس، سائق مكلارين، في المركز الثاني متأخراً بفارق 004: 0 ثانية، فيما جاء فيرستابن، سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 124: 0 ثانية.
وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، الذي مازال لديه فرص في الفوز باللقب في أبوظبي، في المركز الخامس، خلف الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن.
وجاء ثنائي فريق هاس الفرنسي إستيبان أوكون، والبريطاني أوليفر بريمان في المركزين السادس والسابع على التوالي، فيما أكمل سائق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، والإيطالي كيمي أنوتنيلي، سائق مرسيدس، والتايلندي أليكس ألبون، سائق وليامز، المراكز العشرة الأولى.
وشهدت التجربة الحرة الثالثة رفع العلم الأحمر، في منتصفها، بعدما انحرف البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، عن المسار واصطدم بالحواجز بمقدمة سيارته.
ومن المقرر أن يكون السباق الختامي في أبوظبي سباقاً مثيراً.
ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقا على فيرستابن بفارق 12 نقطة، وعلى بياستري بـ16 نقطة.
وإذا أنهى نوريس السباق، الذي يقام على مضمار ياس مارينا، في المراكز الثلاثة الأولى على سيتوج بطلاً للعالم، بغض النظر عن نتيجة الثنائي فيرستابن وبياستري.

