الرياضة

الإثارة تصل إلى الذروة في «جائزة أبوظبي»

الإثارة تصل إلى الذروة في «جائزة أبوظبي»
6 ديسمبر 2025 16:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

وصلت الإثارة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي إلى ذروتها في اليوم الثاني، بعد حضور جماهيري يومي الخميس والجمعة، امتلأت حلبة مرسى ياس بالأجواء الحماسية والاحتفالية.
وتحولت عطلة نهاية الأسبوع إلى مهرجان متكامل للعائلات والجماهير، مع أنشطة أوسع للأطفال، وعروض ترفيهية متنوعة، وتجربة سباق أكثر متعة للجميع.
ظهر الجمهور حباً هائلاً للسائق إسحاق هادجار، حيث تجمهر المشجعون حاملين لافتات ضخمة وصوراً لوجهه، في مشهد يعكس قوة الدعم الجماهيري في الحلبة.
وحلّق فريق الفرسان الإماراتي للعروض الجوية فوق حلبة مرسى ياس، وجسدت الطائرات السبع تشكيلاً جوياً مذهلاً، ورسمت في السماء ألوان علم الإمارات، في لحظة فخر وطني رائعة.
وقضى المشجعون الصغار لحظات قريبة من نجومهم، مثل اللقاء الجميل بين أحد الأطفال وسائق فريق VCARB ليام لوسون في منطقة البادوك.
وتابع عدد من الأطفال الإماراتيين باهتمام وصول السائقين قبل انطلاق تجارب يوم الجمعة، في مشهد يجمع بين الشغف والحلم بالمستقبل.
وأشعلت المجموعة الألمانية كاينموزيك الأجواء في ياس جيتواي بارك بمزيج من موسيقى الهاوس والتكنو، لتستمر أجواء السباق حتى ساعات متأخرة من الليل.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
بطولة العالم للفورمولا-1
