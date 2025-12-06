إليانا تقدم المزيج «العربي اللاتيني» على مسرح «جائزة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



تألقت النجمة إليانا على مسرح الاتحاد بارك، مقدمة عرضها الغنائي الهجين الذي أحدث نقلة في البوب العربي المعاصر، من خلال مزج الموسيقى العربية بالإيقاعات اللاتينية للوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها.

وجاء عرضها الرئيسي ليشحن أجواء الليلة الثانية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي 2025، ضمن حفلات ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني.

افتتحت إليانا عرضها بأغنيتي «الشام» و«يلا يانا»، قبل أن تنتقل إلى مجموعة من الأغنيات المحبوبة لدى الجمهور مثل «يا بن الإيه» و«جنّني»، مقدمة استعراضاً واثقاً ومتزناً لمزيجها الفريد من التأثير الثقافي العميق والصوت العصري الحديث، وأسهم حضورها الدافئ والقوي في خلق أجواء غامرة ومقدمة سلسة لعرض بوست مالون الذي تلاها على المسرح.