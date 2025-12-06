الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إليانا تقدم المزيج «العربي اللاتيني» على مسرح «جائزة أبوظبي»

إليانا تقدم المزيج «العربي اللاتيني» على مسرح «جائزة أبوظبي»
6 ديسمبر 2025 16:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

تألقت النجمة إليانا على مسرح الاتحاد بارك، مقدمة عرضها الغنائي الهجين الذي أحدث نقلة في البوب العربي المعاصر، من خلال مزج الموسيقى العربية بالإيقاعات اللاتينية للوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها.
وجاء عرضها الرئيسي ليشحن أجواء الليلة الثانية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي 2025، ضمن حفلات ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني.
افتتحت إليانا عرضها بأغنيتي «الشام» و«يلا يانا»، قبل أن تنتقل إلى مجموعة من الأغنيات المحبوبة لدى الجمهور مثل «يا بن الإيه» و«جنّني»، مقدمة استعراضاً واثقاً ومتزناً لمزيجها الفريد من التأثير الثقافي العميق والصوت العصري الحديث، وأسهم حضورها الدافئ والقوي في خلق أجواء غامرة ومقدمة سلسة لعرض بوست مالون الذي تلاها على المسرح.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الفورمولا-1
