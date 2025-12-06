الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأردن إلى ربع نهائي «كأس العرب»

الأردن إلى ربع نهائي «كأس العرب»
6 ديسمبر 2025 17:14

 
الدوحة (أ ف ب)

ضمن الأردن تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، بفوزه على الكويت 3-1، محققاً انتصاره الثاني توالياً في دور المجموعات.
وبعد فوزه افتتاحاً على الإمارات 2-1، رفع «النشامى» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تشهد مواجهة الإمارات مع مصر التي تعادلت افتتاحاً مع الكويت 1-1.
على استاد أحمد بن علي المونديالي، سجل هدفي الأردن مهند أبوطه بتسديدة رائعة من نحو 35 متراً (17) وسعد الروسان (49) وعلي علوان (97 من ضربة جزاء)، وللكويت يوسف ناصر (84).
ويستعد الأردن، وصيف بطل آسيا، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وأوقعته قرعة في مجموعة تضم بطلة العالم الأرجنتين والجزائر والنمسا.
وكانت السعودية أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بفوزها على جزر القمر 3-1 ضمن المجموعة الثانية.

 

كأس العرب
قطر
الدوحة
الأردن
الكويت
الإمارات
مصر
