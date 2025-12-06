الوحدة يتصدر «الجولة الختامية» لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات الجولة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا – أبوظبي، وسط أجواء حماسية وترقب كبير من الجماهير للتعرف على بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية الأغلى.

وفي ختام منافسات تصدّر نادي الوحدة للجوجيتسو، وتبعه نادي بني ياس للجوجيتسو وصيفاً، بينما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثالث.

وشهدت النزالات مستويات عالية من الندية، حيث قدّم اللاعبون عروضاً قوية عكست الجاهزية البدنية والفنية للأندية والأكاديميات المتنافسة، في ظل تنظيم احترافي يعكس مكانة البطولة ودورها في رفع مستوى اللعبة على الساحة المحلية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «يشكّل اليوم الأول من الجولة الختامية محطة مهمة للاعبين والأندية، فهو يضع الجميع أمام اختبار حقيقي لقدراتهم الفنية والذهنية قبل المرحلة الحاسمة اليوم، وتعكس المنافسات حجم التطور الذي وصلت إليه الأندية والأكاديميات المشاركة، سواء من حيث جودة التحضير أو دقة التطبيق التكتيكي على البساط».

وأضاف:«تحظى البطولة بمكانة خاصة تدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم، ويتجلى الدور الكبير للاتحاد في تطوير منظومة العمل الفني والإداري، بوضوح في المستوى المرتفع للمنافسات، وقدرة اللاعبين على المنافسة وفق أعلى المعايير، ونحن أمام يوم ختامي منتظر الأحد، وثقتنا كبيرة بأنه سيشهد نزالات على قدر أهمية البطولة وقيمتها الفنية والمعنوية».

بدوره، قال رافاييل فيجا، مدرب نادي العين للجوجيتسو: «نشارك في البطولة بنحو 20 لاعباً، وجاءت تحضيراتنا للجولة الختامية على أعلى مستوى، مع تركيز كبير على التفاصيل الفنية والبدنية التي تصنع الفارق في الأدوار الإقصائية، واللاعبون دخلوا اليوم الأول بعقلية ثابتة ووعي كامل بأهمية الجولة، وأظهروا التزاماً واضحاً بالخطة الموضوعة، وندرك أن المنافسة صعبة، لكن أداء اللاعبين يعكس جاهزيتهم وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة، ونستثمر ما تحقق لتعزيز ثقتنا قبل منافسات اليوم، ونعمل على مواجهة أي تحديات لضمان المنافسة على اللقب».

وقال عبدالرحمن عبدالحق لاعب نادي بني ياس لوزن تحت 62 كجم: «النزالات كانت قوية وسريعة الإيقاع، لكننا حضّرنا جيداً لهذه اللحظة ونجحنا في تنفيذ معظم الجوانب التي تدربنا عليها خلال الأسابيع الماضية، ونؤمن بقدرتنا على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، ونحرص على تقديم أداء يعكس قيمة شعار النادي وثقة الجهاز الفني، وآمال جماهيرنا».