ألونسو: مبابي على وشك دخول تاريخ ريال مدريد مثل رونالدو



مدريد (أ ف ب)



أكد المدرب شابي ألونسو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي «على وشك دخول تاريخ ريال مدريد» مثل مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبفضل بداية موسم استثنائية على الصعيد الإحصائي، سجل قائد المنتخب الفرنسي 55 هدفاً مع ريال مدريد في عام 2025، ولم يعد يفصله سوى أربعة أهداف لمعادلة الرقم القياسي الذي حققه رونالدو عام 2013 (59 هدفاً) كأفضل هداف لريال مدريد في سنة تقويمية واحدة.

وأصبح صاحب القميص رقم 10 في صفوف «الميرنجي» يُقارن بشكل متزايد بالبرتغالي في الصحافة الإسبانية، بفضل تأثيره المتنامي على نتائج فريقه وقدرته على تسجيل الأهداف بغزارة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة سلتا فيجو في الليجا: «كيليان على وشك دخول تاريخ ريال مدريد كما فعل كريستيانو، ليس فقط من خلال أهميته في الفريق، بل أيضاً من خلال الطموح الذي ينقله وعدد الأهداف التي يسجلها».

وأضاف: «كيليان من بين المختارين، لديه رغبة ليس فقط في القيام بالأشياء بشكل جيد، بل أيضاً في التأثير الإيجابي على الآخرين، هذا شيء يشترك فيه مع كريستيانو: تلك الطموحات المعدية التي تلهم بقية الفريق. أرى بالفعل أوجه تشابه بين الاثنين».

وتوج مبابي بالحذاء الذهبي الأوروبي وأفضل هداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً، ويسير حالياً بوتيرة أعلى، إذ سجل 16 هدفاً في 15 جولة، إضافة إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وسيحظى ابن السادسة والعشرين بفرصة الأحد أمام سلتا فيجو (المركز 12، 16 نقطة) للاقتراب أكثر من رقم لاعب النصر السعودي، أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد برصيد مذهل بلغ 450 هدفاً في 438 مباراة، قبل مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا والنروجي إرلينج هالاند.