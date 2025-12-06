الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أستون فيلا يصعق أرسنال في «الوقت القاتل»!

أستون فيلا يصعق أرسنال في «الوقت القاتل»!
6 ديسمبر 2025 18:54

 
برمنجهام (رويترز)

سجل إميليانو بونديا هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود أستون فيلا للفوز 2-1 على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي تجرع هزيمة تفاداها طويلاً، ليدخل صاحب الأرض سباق اللقب.
وبدا وكأن هدف التعادل الذي سجله لياندرو تروسار سيحافظ على سجل أرسنال خالياً من الهزائم للمباراة 19 توالياً في كل المسابقات، لكن بونديا كان له رأي آخر في اللحظات الأخيرة.
وسجل ماتي كاش هدف التقدم لأستون فيلا بتسديدة منخفضة في الدقيقة 39 بعد أداء شجاع من فريقه.
ورد أرسنال عبر تروسار من مسافة قريبة بعد سبع دقائق من استئناف الشوط الثاني بعدما حول إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الكرة إلى طريقه.
بعد ذلك اندفع الفريقان سعياً للفوز بالمباراة، لكن فيلا هو من ضمن الفوز ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال الذي عانى من خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أستون فيلا
