يزن النعيمات: الأردن عينه على لقب كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



رفع يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، راية التحدي بعدما حجز النشامى أولى بطاقات التأهل لكأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر.

حجز المنتخب الأردني بطاقة التأهل بالفوز على الكويت بنتيجة 3-1، ليحقق العلامة الكاملة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الإمارات في الجولة الأولى.

قال النعيمات في تصريحات تليفزيونية «حظ أوفر للكويت وجماهيره، وشكراً لجماهيرنا التي حضرت بأعداد كبيرة في المدرجات، هذا الفوز هدية لكل الجماهير الأردنية». وأضاف «لن نكتفي بالتأهل والحصول على ست نقاط عند مواجهة مصر في الجولة الثالثة، بل كل مباراة نلعبها بمثابة نهائي».

وختم النجم الأردني تصريحاته «عيننا على لقب هذه البطولة».

يتصدر الأردن المجموعة قبل مواجهة مصر في الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، أما منتخب الكويت تجمد رصيده عند نقطة واحدة بتعادله مع مصر 1-1 في الجولة الأولى.

ولا بديل أمام «الأزرق» الكويتي سوى الفوز على الإمارات في الجولة الثالثة، وانتظار نتائج باقي المنافسين.