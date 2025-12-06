الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حارس الكويت يتجنب انتقاد مدربه

حارس الكويت يتجنب انتقاد مدربه
6 ديسمبر 2025 19:03

 
الدوحة (د ب أ)

رفض سليمان عبد الغفور حارس مرمى منتخب الكويت انتقاد قرار البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للفريق، بعد الخسارة 1- 3 أمام الأردن، ضمن منافسات كأس العرب المقامة في قطر.
قال عبد الغفور في تصريحات عقب اللقاء «مبروك لمنتخب الأردن، ولا مجال للتعليق على نظام المدرب، فهو يؤمن بقدرات كل اللاعبين، وهناك لاعبون صغار بالمنتخب الأولمبي شاركوا في الشوط الأول، ولكنهم يفتقدون خبرات اللعب وسط 40 ألف متفرج».
أضاف الحارس الدولي في تصريحات تليفزيونية «لقد افتقدنا للتركيز في الشوط الأول، والتبديلات غيرت شكل الفريق، وسجلنا من أول فرصة، وكدنا أن نسجل الهدف الثاني، والمجازفة الهجومية وراء استقبال هدف ثالث في الدقائق الأخيرة».
وبشأن إجراء تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي، رد سليمان عبد الغفور «هذا رأي المدرب ويجب احترامه، فهو يثق في كل اللاعبين، ونحن مجموعة واحدة، ومع مرور الوقت سنتأقلم على فكره».
من جانبه، أشاد هيليو سوزا بفريقه رغم الخسارة، قائلاً «لقد قدم اللاعبون أداءً جيداً، وبذلوا كل ما في وسعهم، ولكن الخسارة بسبب قلة الخبرات أمر وارد في كرة القدم». وختم سوزا «نبني فريقاً قوياً جيداً للمستقبل، وتذبذب الأداء والنتائج أمر طبيعي في هذه المرحلة، ورغم ذلك، فقد أهدرنا فرصة للتعادل».
ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى ست نقاط ليضمن التأهل لدور الثمانية من المجموعة الثالثة، وذلك قبل مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام مصر، مساء الثلاثاء المقبل. أما منتخب الكويت فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 أمام مصر في الجولة الأولى، وسيلاقي الإمارات في الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء.

 

