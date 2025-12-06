الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الأردن سعيد بالأداء بعد الفوز على الكويت في كأس العرب

مدرب الأردن سعيد بالأداء بعد الفوز على الكويت في كأس العرب
6 ديسمبر 2025 19:09

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يواصل مهامه الإنسانية لإغاثة منكوبي إعصار «ديتوه»


أبدى المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن سعادته بالتأهل لدور الثمانية لكأس العرب المقامة في قطر بعد الفوز 3-1 على الكويت، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.
صرح السلامي عبر قناة أبوظبي الرياضية عقب اللقاء «أشكر الجماهير على المساندة القوية في المدرجات، وأشكر اللاعبين على الأداء الرائع».
أضاف المدرب المغربي «حققنا فوزاً مستحقاً، بعدما دخلنا اللقاء بعقلية جادة».
تابع المدير الفني للنشامى «ارتكبنا خطأ طوال المباراة، تسبب في دخول هدف بمرمانا، ونتعلم من الأخطاء لتحسين مستوانا في المرحلة المقبلة».
وختم جمال السلامي «إنه تأهل مستحق، قدمنا أفضل مبارياتنا، وسعيد بأداء اللاعبين، كما دفعنا بعناصر شابة ستكون مكاسب مهمة لنا بالمستقبل».
أصبح المنتخب الأردني أول المتأهلين لدور الثمانية، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة، ليتصدر المجموعة قبل مواجهة مصر في الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، أما منتخب الكويت فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بتعادله مع مصر 1-1 في الجولة الأولى

الأردن
جمال السلامي
كأس العرب
الكويت
الإمارات
مصر
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©