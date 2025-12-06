مدرب الأردن سعيد بالأداء بعد الفوز على الكويت في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أبدى المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن سعادته بالتأهل لدور الثمانية لكأس العرب المقامة في قطر بعد الفوز 3-1 على الكويت، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

صرح السلامي عبر قناة أبوظبي الرياضية عقب اللقاء «أشكر الجماهير على المساندة القوية في المدرجات، وأشكر اللاعبين على الأداء الرائع».

أضاف المدرب المغربي «حققنا فوزاً مستحقاً، بعدما دخلنا اللقاء بعقلية جادة».

تابع المدير الفني للنشامى «ارتكبنا خطأ طوال المباراة، تسبب في دخول هدف بمرمانا، ونتعلم من الأخطاء لتحسين مستوانا في المرحلة المقبلة».

وختم جمال السلامي «إنه تأهل مستحق، قدمنا أفضل مبارياتنا، وسعيد بأداء اللاعبين، كما دفعنا بعناصر شابة ستكون مكاسب مهمة لنا بالمستقبل».

أصبح المنتخب الأردني أول المتأهلين لدور الثمانية، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة، ليتصدر المجموعة قبل مواجهة مصر في الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، أما منتخب الكويت فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بتعادله مع مصر 1-1 في الجولة الأولى