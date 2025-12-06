الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أبوظبي»

فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أبوظبي»
6 ديسمبر 2025 19:35

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

حسم ماكس فيرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة أبوظبي الكبرى، ما يمنحه أفضلية في السباق الختامي الذي سيحسم لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات الأحد.
ويحتل لاندو نوريس سائق مكلارين صدارة الترتيب العام بفارق 12 نقطة أمام السائق الهولندي، فيما يحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين الآخر المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف فيرستابن.
وينطلق نوريس من المركز الثاني في سباق أبوظبي وزميله في الفريق بياستري من المركز الثالث.
ويحتاج نوريس لإنهاء السباق على منصة التتويج لحسم اللقب.

