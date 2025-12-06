فياريال يضغط على برشلونة وريال مدريد



مدريد (أ ف ب)



واصل فياريال ضغطه على ثنائي الصدارة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على خيتافي 2-0 المنقوص عددياً في المرحلة الخامسة عشرة.

ومنح الكندي تيجون بيوكانان أصحاب الأرض التقدم قبل الاستراحة (45+4)، وتسبب في طرد لاعب خيتافي لويس ميلا بعدها إثر مواجهة بينهما (48).

وقام بيوكانان بركل الكرة باتجاه ميلا الذي بدا أنه طُرد بسبب ما قاله رداً على لاعب فياريال.

وسجل الجورجي جورج ميكوتادزه الهدف الثاني (64)، وأصبح فياريال على بعد نقطتين من المتصدر برشلونة، ونقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويزور برشلونة ريال بيتيس، فيما يستضيف فريق المدرب شابي ألونسو ريال مدريد نظيره سلتا فيجو.

وحقق فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال ستة انتصارات متتالية في الدوري، ولم يخسر منذ مطلع أكتوبر.

وقال مدافع فياريال ريناتو فيغا لشبكة «موفيستار»: «فوز جيد في مباراة صعبة، نحن نأخذ الأمور مباراة بمباراة، وهذا ما يجب أن نفعله».