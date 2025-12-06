الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فياريال يضغط على برشلونة وريال مدريد

فياريال يضغط على برشلونة وريال مدريد
6 ديسمبر 2025 19:47

 
مدريد (أ ف ب)

واصل فياريال ضغطه على ثنائي الصدارة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على خيتافي 2-0 المنقوص عددياً في المرحلة الخامسة عشرة.
ومنح الكندي تيجون بيوكانان أصحاب الأرض التقدم قبل الاستراحة (45+4)، وتسبب في طرد لاعب خيتافي لويس ميلا بعدها إثر مواجهة بينهما (48).
وقام بيوكانان بركل الكرة باتجاه ميلا الذي بدا أنه طُرد بسبب ما قاله رداً على لاعب فياريال.
وسجل الجورجي جورج ميكوتادزه الهدف الثاني (64)، وأصبح فياريال على بعد نقطتين من المتصدر برشلونة، ونقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويزور برشلونة ريال بيتيس، فيما يستضيف فريق المدرب شابي ألونسو ريال مدريد نظيره سلتا فيجو.
وحقق فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال ستة انتصارات متتالية في الدوري، ولم يخسر منذ مطلع أكتوبر.
وقال مدافع فياريال ريناتو فيغا لشبكة «موفيستار»: «فوز جيد في مباراة صعبة، نحن نأخذ الأمور مباراة بمباراة، وهذا ما يجب أن نفعله».

 

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ريال مدريد
برشلونة
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
